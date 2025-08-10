Lisa Maria Jönsson och Tim Mäklin bekräftar sin kärleksrelation. Men profilerna har känt varandra längre än många vet om.

Tim Mäklin blev minst sagt omtyckt av damerna hemma i tv-sofforna under sin säsong i Farmen 2024. Detta syntes bland annat på sociala medier under Tims frågestunder på Instagram. Tim hade nämligen en frågelåda där tittarna fick fråga vad de ville. Det hela slutade med att han fick väldigt många sexfrågor.

Bildkälla: Instagram

Tim klarade sig långt i tävlingen tillsammans med sin vapendragare Fredrik Trygg Kummetz. Deras spelande fungerade fint då killarna lyckades klara sig hela vägen till finalsnöret och blev därför sista två att åka ut innan finaldagen.

Vann gjorde Levin Larsson.

Tim tog sig långt i Farmen 2024. Bildkälla: TV4

Lisa Maria Jönssons nya pojkvän är Tim Mäklin

Efter hans medverkan var det en person som Tim sågs umgås mycket med. Nämligen influencern och tv-profilen Lisa Maria Jönsson.

Men att profilerna skulle ha en kärleksrelation nekade Lisa till i början. Detta då deras kärlekssaga började med vänskap.

Tim är nämligen storebror till Lisa Marias bästa kompis.

"Han är ju min bästa kompis storebror. Tyvärr kollade jag inte på Farmen men hejade mentalt", skrev Lisa när hon fick frågan om de var tillsammans.

Lisa Maria Jönsson skrev ett inlägg. Bildkälla: lisamariajonsson/Instagram

Men nu har kärlekspilarna träffat profilerna. Nyligen valde nämligen att bekräfta sin relation.