Nyheter24
Annons
Nöje /TV /Farmen

Lisa Maria Jönssons pojkvän är TV4-profilen Tim Mäklin

Publicerad: 10 aug. 2025, kl. 18:55
Uppdaterad: 10 aug. 2025, kl. 19:08
Lisa Maria Jönsson pojkvän Farmen
Lisa Marie Jönsson har hittat kärleken. Foto: https://www.instagram.com/lisamariajonsson/https://www.instagram.com/timpas888/

Lisa Maria Jönsson och Tim Mäklin bekräftar sin kärleksrelation. Men profilerna har känt varandra längre än många vet om.

Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Ämne:

Farmen

Tim Mäklin blev minst sagt omtyckt av damerna hemma i tv-sofforna under sin säsong i Farmen 2024. Detta syntes bland annat på sociala medier under Tims frågestunder på Instagram. Tim hade nämligen en frågelåda där tittarna fick fråga vad de ville. Det hela slutade med att han fick väldigt många sexfrågor.

LÄS MER: Lisa Maria Jönsson: Då får hennes dotter träffa sin pappa

Bildkälla: Instagram

Tim klarade sig långt i tävlingen tillsammans med sin vapendragare Fredrik Trygg Kummetz. Deras spelande fungerade fint då killarna lyckades klara sig hela vägen till finalsnöret och blev därför sista två att åka ut innan finaldagen.

Vann gjorde Levin Larsson.

Annons
TV4
Tim tog sig långt i Farmen 2024. Bildkälla: TV4

Lisa Maria Jönssons nya pojkvän är Tim Mäklin

Efter hans medverkan var det en person som Tim sågs umgås mycket med. Nämligen influencern och tv-profilen Lisa Maria Jönsson.

Men att profilerna skulle ha en kärleksrelation nekade Lisa till i början. Detta då deras kärlekssaga började med vänskap.

Tim är nämligen storebror till Lisa Marias bästa kompis. 

Annons

"Han är ju min bästa kompis storebror. Tyvärr kollade jag inte på Farmen men hejade mentalt", skrev Lisa när hon fick frågan om de var tillsammans. 

Lisa Maria Jönsson skrev ett inlägg. Bildkälla: lisamariajonsson/Instagram

Men nu har kärlekspilarna träffat profilerna. Nyligen valde nämligen att bekräfta sin relation. 

Annons

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:55
Nöje
/ TV

Lisa Maria Jönssons pojkvän är TV4-profilen Tim Mäklin

Idag
18:07
Nöje
/ TV

Farmen-deltagaren Sebastian Västerlund, 34, har dött

Igår
13:00
Nöje
/ TV

Chocken i "Antikrundan" – föremålet är värt 3,2 miljoner

Torsdag
08:00
Nöje
/ Kultur

Tittarjubel efter stor förändring i Nyhetsmorgon: "På tiden"

Tisdag
14:30
Nöje
/ TV

Wednesday säsong 2: Rollista, avsnitt & datum för del 2

Måndag
10:30
Nyheter
/ Inrikes

Allt om Rissa Seidou: Familj, barn, ursprung & polisyrket

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons