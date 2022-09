Lisa Maria Jönsson: Då får hennes dotter träffa sin pappa

Vi har sett henne både som vinnare i "Paradise Hotel" och medverkande i "Ex on The Beach", och nu senast kunde vi se henne sjunga ut i "Idol". Lisa Maria Jönsson, 28, har sannerligen ett gediget tv-register och hon pluggar även till journalist. Men sedan förra året kan hon även titulera sig som mamma.

I maj 2021 kom hennes dotter Sia och till henne är hon ensamstående mamma.

Lisa Jönsson om "pappan" som inte är med i bilden

"Pappan" har valt att inte vara närvarande i Lisa och Sias liv. Detta är något Lisa uttalat sig om sedan start och att det är något hon accepterat. Lisa gästade i veckan det senaste avsnittet av " Intimt med Björken " med, som finns att hitta på Youtube.





– Han som inte vill vara med som pappa, om han vänder på klacken här nu och vill vara med, är du öppen för det då? Frågar Martin, varpå Lisa svarar:

– Alltså det krävs ju lite, det är ju inte bara så "här har du barnet! varsågod, hej vi ses!". Nej, man får visa lite i så fall. Men absolut, jag vill ju inte missunna min dotter en pappa.

I avsnittet får vi även veta att Lisa och "pappan" inte haft kontakt sedan tidigt i graviditeten.

– Vi pratade i graviditetsvecka sju, när jag berättade för honom att jag gravid. Då ville han ju absolut att jag skulle göra abort. Sen har vi inte hörts en enda gång, avslutar hon.