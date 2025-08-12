Allt om Suzanne Axell: Fråga doktorn, familj och partner

Journalisten Suzanne Axell jobbade i många år på SVT där hon blev ett välkänt ansikte hos många svenskar då hon programledde "Fråga doktorn" i 18 år. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om henne.

Suzanne Axell ålder – hur gammal är hon?

Journalisten och programledaren Suzanne Axell föddes den 27 december 1955 i Stockholm. Det innebär att hon fyller 70 år under vintern 2025.

Var Suzanne Axell programledare i ”Fråga doktorn” i SVT?

Ja, Axell var under 18 års tid programledare för SVT:s långkörare ”Fråga doktorn”, som kom att bli ett folkkärt program med miljonpublik. 2021 meddelade SVT att Axell valt att sluta och istället trädde Sofia Rågenklint in i rollen som programledare.

– Jag slutar som programledare, men fortsätter att jobba i redaktionen. Jag kommer att göra reportage och följa upp en del av alla våra fina gäster som vi har haft genom åren, för att se vad som hänt i deras liv, sa Axell i februari 2021 till SVT Nyheter.

Varför slutade Suzanne Axell i SVT:s ”Fråga doktorn”?

En orsak bakom beslutet var att Axell hade hela 130 mil att pendla till jobbet – något som blir tufft i längden.

– Direktsändningarna varje vecka har inneburit att jag har haft 130 mils pendling till jobbet, och det är tufft i längden. 18 år med ett program i SVT är stort och jag funderade länge innan jag tog detta steg. Det är många jag kommer att sakna, har hon sagt till SVT Nyheter.

Därtill hade hennes mamma råkat du för en olycka där hon blev allvarligt skadad, något som fick Suzanne Axell att tänka igenom vad som var viktigt i livet.

– Min mamma föll och bröt sitt lårben, klassiskt för alla kvinnor över 85. Då började jag fundera på livet, vad lägger jag tiden på och sådana här saker. Det var mycket tankar och funderingar. Sen till slut måste man fatta ett beslut. Jag sa upp mig själv från ett väldigt fint och bra tv-jobb. Men jag kände att det hade kommit till vägs ände på något sätt, har hon sagt till Hänt.

Att fatta beslutet att säga upp sig från SVT kom helt enkelt då hon ville finnas nära sin mamma.

– Det skulle inte vara kul att sitta på en tågstation och höra att min mamma inte finns mer.

Vad gör Suzanne Axell i dag?

I dag driver Axell det egna bolaget Rock The Rabbit Media AB vars verksamhet är att bedriva journalistik inom tv, radio och tidningar. Därtill även frilansverksamhet inom mediaområdet.

På hemsidan sverigestalare.se redogörs det även att Axell föreläser.

Suzanne Axell familj – har hon barn?

Nej. Suzanne har tidigare redogjort för att hon valt bort att skaffa barn. I en intervju med Aftonbladet från 2020 har hon berättat att hon upplevde att hennes pappa lämnade familjen när Suzanne själv bara var åtta år. Händelsen är något hon tror har påverkat synen på familjebildande.

– Det är inte alla kvinnors längtan att sätta barn till världen. Men man blir väldigt kontroversiell om man säger det. Jag tycker det är värre om man hycklar och sätter barn till världen och sedan inte bryr sig och sitter och tittar i sin mobiltelefon. Men jag har bara fått positivt gensvar genom att jag har sagt som det är. Jag förstår inte varför jag ska avla av mig, det finns massor av människor som gör det där alldeles utmärkt.

Suzanne Axell partner – är hon gift?

Nej. Axell är tillsammans med pojkvännen Jörgen Wedebrand.

I en intervju med Hänt har hon tidigare berättat att de varit ett par i 40 år.

– Jag tror det beror på att vi aldrig klamrat oss fast vid varandra, vill Jörgen segla så är det hans grej och vill jag åka till landet, eller hälsa på en kompis i England så gör jag det, säger hon och förklarar att de gör saker på egen hand.

Paret har dock aldrig gått i några giftastankar.

– Vi har aldrig haft någon önskan om det. Då får du rota långt bak i mitt psykologiska förflutna. Min mamma blev ganska grovt sviken en gång i tiden och jag bestämde mig där och då att jag skulle ha en egen ekonomi, klara mig själv och inte vara beroende av någon kille, har Axell sagt till Hänt.

Suzanne Axell med partnern Jörgen Wedebrand 2024. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Suzanne Axell och Kry – vad hände?

2018 inledde Axell ett samarbete med det privata vårdföretaget Kry. När hon blev ansiktet utåt för företaget fick hon utstå kritik då många menade att hon sålt ut sig för stora reklampengar.

I en intervju med Expressen har dock Suzanne Axell själv tonat ner det hela och menat att hon inte alls gjorde någon jättevinst på samarbetet.

– Jag har inte fått något miljonarvode och jag har inte tjänat någon större summa pengar. Jag är säker på att de här som är så slipade och har reklamavtal säkert skulle skratta åt mig. Och det får de väl göra då. Jag lever mitt liv som jag vill.

Själv upplevde hon att människor agerade oförskämt gentemot henne.

– Jag tycker det är oförskämt av människor när man arbetar och gör ett hederligt jobb, det var ju inte så att jag satt och gjorde pengar på någon spelsajt eller hissade upp tuttarna i vädret. Jag försökte visa på ett vårdalternativ. Kry kom med en vänlig förfrågan och jag tyckte att den var bra.

Är Suzanne Axell med i Sveriges dummaste på TV4?

Ja, Suzanne Axell är en av de tävlande i TV4:s underhållningsprogram ”Sveriges dummaste”. Programmet hade premiär den 14 augusti 2025 och utöver Axell själv deltar bland andra Samir Badran, Anders Svensson, Bathina Philipsson och Bingo Rimér.

