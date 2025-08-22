Fortune hotel 2025: Deltagare i TV4-realityn

Den 22 augusti har Fortune hotel premiär på TV4. Här är allt du vill veta om programmet och dess deltagarna.

Vad är Fortune hotel på TV4?

Fortune hotel är TV4:s stora nya fredagsunderhållning. Det är ett lyxigt strategispel som går ut på att man tävlar i par med någon man känner väl. Tillsammans ska man tänka smart, strategiskt och lyckas hitta en väska i det sista avsnittet.

Den som hittar väskan tar hem hela vinsten. Programmet kommer att kombinera både reality med tävling.

– Jag älskar att det handlar om strategier, socialt spel, allianser – men också känslor. Det gäller att vara strategisk och slug för att kunna bluffa alla andra och vinna! Här kan vad som helst hända, och varje avsnitt bjuder på nya twister. Det blir riktigt kul att se hur det utvecklas, säger programledaren Renée Nyberg i ett pressmeddelande.

Vilka är programledare för Fortune hotel?

Programledarna för Fortune hotel är paret Renée Nyberg och David Hellenius. Det är första gången makarna leder ett program tillsammans.

Var kan man titta på Fortune hotel?

Fortune hotel sänds på TV4 och TV4 play med premiär den 22 augusti.

När har Fortune hotel premiär?

Programmet har premiär den 22 augusti på TV4.

Vilka deltagare tävlar i Fortune hotel 2025?

Sussie Pettersson & Maria Thyberg – barndomsvänner

Emma Jagne Karlsson & Chanelle Faltin Jagne – syskon

Sanel Dzubur & Johan Åhrén – kompisar

Peppe Eriksson & Nina Eriksson – gifta

Mark Safaryan & Hanna Thempo – kolleger

Louise Kristoffersson & Joel Engh – vänner

Danno Tharmarajah & Lizette Romero Niknami – förlovade

Michael Lundin & Hanna Johansson – kärlekspar

Pelle Flood & CJ Casten Carlberg – sambos