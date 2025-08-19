Nyheter24
Här söker kändissonen till Idol 2025 – se audition här

Publicerad: 19 aug. 2025, kl. 17:00
Uppdaterad: 19 aug. 2025, kl. 17:00
Anders Bagge, Katia Mosally, Idolsökande.
Foto: Skärmdump TV4

Idol 2025 drar igång 23 augusti – och bland deltagarna finns en kändisprofil som redan väckt stort intresse.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Idol, Martin Stenmarck, Hanna Hedlund

Det är återigen dags för Sveriges största talangtävling att inta i tv-rutorna. Idol 2025 har redan fångat publikens intresse med spännande teasers, med en särskild audition som fått publiken att reagera.

En av Sveriges kända artisters barn har nämligen tagit steget upp på Idol-scenen. 

LÄS MER: Ändringen i SVT:s ”Det sitter i väggarna”

Idol 2025 – oväntade deltagaren 

Idol 2025 är inne i en ny spännande säsong där både etablerade och helt nya talanger gör upp om att bli nästa stora stjärna i Sverige. Programmet fortsätter att sändas i TV4 och på streamplattformen TV4 Play och har premiär 23 augusti. 

Förra årets jury kommer tillbaka i år igen och består av låtskrivaren Ash Pournouri, sångerskan Peg ParnevikKatia Mosally och traditionella Anders Bagge

Redan nu har flera lovande förväntansfulla sökande imponerat, men det är en viss audition som tagit sociala medier med storm.

LÄS MER: Därför bar Bianca Ingrosso mus-kort klänning i rätten

Artisternas son i Idol 2025 – publiken jublar

Det är ingen mindre än artisterna Martin Stenmarck och Hanna Hedlunds son, Love Hedlund Stenmarck, som besöker idol 2025. I ett klipp på TV4 Idols Instagram visades en sneakpeak från hans audition – som har fått kommentarerna att explodera, minst sagt.

"Vilken röst"

"Grymt!!!!"

"Wooooow!"

"Wooow wooow wooow!" 

"Är det Martin Stenmarcks son?"

Med en stark audition och en redan engagerad publik är det tydligt att intresset är stort. Om han tar sig hela vägen återstår att se – kan sonen bli nästa Martin Stenmarck?

