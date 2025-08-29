Pelle Flood är en av deltagarna i höstens fredagsunderhållning "Fortune Hotel" på TV4 och kanske tycker du att du känner igen honom? Det finns en förklaring till det.

Den nya TV4-satsningen "Fortune Hotel" har äntligen haft premiär och under kommande fredagar kommer tittarna att få följa ett rafflande strategispel där deltagarna, i par, tävlar om en miljon kronor.

– Det är dynamik i blandningen av äkta par, kompisar, kollegor och syskon och det blir starka känslor och mycket dramatik hela vägen fram till finalen, har David Hellenius, som programleder det hela tillsammans med Renée Nyberg, sagt i ett pressmeddelande.

David Hellenius och Renée Nyberg tillsammans med paren som tävlar i "Fortune Hotel". Foto: Petrus Andersson/TV4

Pelle Flood i "Fortune Hotel" har varit med i "Robinson"

Annons

Bland paren som medverkar i programmet finns Pelle Flood och CJ Casten Carlberg. Och kanske tycker du att den förstnämnda ser lite bekant ut? Det finns en förklaring till det.

Det är nämligen inte första gången juristen från Stockholm syns i tv-rutan.

CJ Casten Carlberg och Pelle Flood tävlar i "Fortune Hotel". Foto: Petrus Andersson/TV4

År 2024 var Pelle nämligen med och tävlade i "Robinson" i TV4 där han imponerade stort. Till slut blev han emellertid utröstad i samband med ett öråd – något som väckte starka känslor bland tittarna.

"Världens sämsta avsnitt", skrev en i sociala medier.

Annons

"Nu slutar i alla fall jag och min familj att kolla", skrev en annan.

Pelle Flood var med i "Robinson" innan han medverkade i "Fortune Hotel". Foto: TV4

Men nu är han alltså med i "Fortune Hotel". I en intervju med QX har han berättat att det fanns en viss rädsla att folk skulle uppfatta det som att han, i och med sin tidigare reality-medverkan, bara vill synas i tv.

– Ja, det var verkligen något jag tänkte på, svarade han då och fortsatte: