Det har äntligen blivit dags för en ny säsong av "Sveriges mästerkock" i TV4! Och denna upplaga bjuder på en hel del nyheter.

Det var år 2011 som "Sveriges mästerkock", baserat på brittiska "Masterchef", hade premiär för första gången i TV4. Sedan dess har otaliga amatörmatlagare ställt sig framför juryn och prövat sin lycka i programmet.

Och nu väntar en ny säsong av långköraren. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om höstens upplaga.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

När har höstsäsongen av Sveriges mästerkock 2025 premiär?

Annons

Höstens säsong av "Sveriges mästerkock" 2025, som är den sextonde i ordningen, drar igång den 24 augusti i TV4 och TV4 Play.

Vilken dag sänds Sveriges mästerkock 2025 i TV4?

För många förknippas programmet med onsdagar, men så blir inte fallet under hösten. Istället kommer "Sveriges mästerkock" att sändas på söndagar klockan 20.00.

LÄS MER: TV4 byter ut Sveriges mästerkock mot Bonde söker fru

Annons

Vilka är med i juryn i höstsäsongen av Sveriges mästerkock 2025?

I vårens säsong av "Sveriges mästerkock" tog var det, precis som under 2024 års program, Tom Sjöstedt och Tommy Myllymäki som tog plats vid jurybordet. Men veteranen Mischa Billing ersattes då av Tina Nordström.

Billing återvänder emellertid i höstsäsongen, men får då sällskap av nykomlingarna tillika superkockarna Niklas Ekstedt och Thomas Sjögren.

– Man föredrar ju att äta på professionella restauranger, så jag var något skeptisk till amatörmatlagning. Men att se hur passionerade och skickliga dessa hemmakockar är har verkligen öppnat mina ögon. Det var en oväntad och inspirerande upplevelse, har Ekstedt sagt i ett pressmeddelande.

– Jag är imponerad över hur mycket känsla och ambition deltagarna visar upp. Det är på riktigt, och det känns. Att få vara med och vägleda dem i sin matresa är både roligt och hedrande, har Sjögren sagt i samma pressmeddelande.

Annons

Foto: Nina Holma/TV4

Billing har i sin tur beskrivit nytillskotten i juryn som "en ren vitamininjektion".

– I juryarbetet är vi varma och avslappnade, men det finns också ett stort allvar i det vi gör. Jag ser verkligen fram emot den vilda kreativitet som växer fram i takt med att deltagarna utvecklas – det är både kul och otroligt inspirerande.

Vilka är deltagare i höstsäsongen av Sveriges mästerkock 2025?

I vanlig ordning kommer "Sveriges mästerkock" att inledas med auditions och därefter slutkval innan man har årets "topp 12".