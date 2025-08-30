Nyheter24
Annons
Nöje /TV /kompani svan

Allt om Shanthi Rydwall Menon: Tv, familj & Kompani Svan

Publicerad: 30 aug. 2025, kl. 17:00
Två bilder på Shanthi Rydwall Menon.
Shanthi Rydwall Menon är komiker. Foto: Robert Eklund/TT & Janerik Henriksson/TT

Nyheter24 har samlat det som googlas mest om komikern Shanthi Rydwall Menon.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

kompani svan, Shanthi Rydwall Menon

Shanthi Rydwall Menon ålder – hur gammal är hon?

Shanthi Rydwall Menon är född den 11 augusti 1991, och fyllde 34 år sommaren 2025.

MISSA INTE: Allt om William Forslund: Wild kids, flickvän och Youtube

Är Shanthi Rydwall Menon komiker?

Ja, Shanthi Rydwall Menon är komiker. Hon upptäckte sin komiska förmåga i tidig ålder och drömde tidigt om att bli skådespelare. 

Annons

Under sista året på gymnasiet skrev hon monologen: ”Kan jag få din uppmärksamhet, tack! (för jag har ingen själv)”, som hon spelade under flera år på skolor, missbrukarcentrum, ungdomsgrupper, fritidsgårdar. 

Efter det deltog i en humortävling för Sveriges Radios P3, och sedan dess har karriären som komiker rullat på. 

I en intervju med Dagens Nyheter har Shanthi Rydwall Menon beskrivit sin drivkraft så här: 

– Det låter klyschigt, men att få folk att skratta. Att göra andra glada. När jag står på en scen eller en fest och ser leenden spricka upp åt någonting jag själv har skapat, det är fan oslagbart. Då blir det som att vi förstår varandra.  

Tv-program med Shanthi Rydwall Menon – vad har hon varit med i?

Annons

Shanthi Rydwall Menon har varit med i mängder av tv-program, enligt bokningssajten Athenas, bland annat:

Parlamentet, TV4

Mumbo Jumbo, TV4 

Kvällsshowen, Barnkanalen

PK-mannen UR

Annons

Robins, SVT 

Shanthi Rydwall-Menon i "Mumbo Jumbo" 2019. Foto: Janerik Henriksson/TT
Shanthi Rydwall-Menon i "Mumbo Jumbo" 2019. Foto: Janerik Henriksson/TT

LÄS MER: Allt om Martin Stenmarck: Barn, partner och syskon

Shanthi Rydwall Menon familj – var växte hon upp?

Shanthi Rydwall Menon är adopterad från Indien. Hon bodde sina första år på Fridhemsplan i Stockholm. Som åttaåring flyttade hon och familjen till Värmdö, skriver Göteborgs-Posten.

Annons

Familjen består av mamma, pappa och en lillasyster. 

Har Shanthi Rydwall Menon partner?

Annons

Nyheter24 har inte hittat någon information om huruvida Shanthi Rydwall Menon har partner eller ej.

Har Shanthi Rydwall Menon barn?

Nej, Nyheter24 har inte hittat någon information om att Shanthi Rydwall Menon har barn.

Är Shanthi Rydwall Menon med i Kompani Svan 2025?

Ja, Shanthi Rydwall Menon är med i Kompani Svan 2025. 

MISSA INTE: Allt om Gunde Svan: Fru, barn, medaljer och förmögenhet

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:00
Nöje
/ TV

Allt om Shanthi Rydwall Menon: Tv, familj & Kompani Svan

Idag
13:30
Nöje
/ TV

Bakom kulisserna i Fortune Hotel: "Grät väldigt mycket"

Idag
10:52
Nöje
/ TV

Så mycket krökas det i TV4:s "Halv åtta hos mig"

Idag
07:00
Nöje
/ TV

Därför känner du igen Joel Kosari i Idol 2025

Igår
16:27
Nöje
/ TV

The Thursday Murder Club rollista: Alla skådisar i Netflix-filmen

Igår
07:00
Nöje
/ TV

Rebecca Stellas pik efter Peg Parneviks bråk i TV4

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons