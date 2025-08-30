Allt om Shanthi Rydwall Menon: Tv, familj & Kompani Svan

Nyheter24 har samlat det som googlas mest om komikern Shanthi Rydwall Menon.

Shanthi Rydwall Menon ålder – hur gammal är hon?

Shanthi Rydwall Menon är född den 11 augusti 1991, och fyllde 34 år sommaren 2025.



Är Shanthi Rydwall Menon komiker?

Ja, Shanthi Rydwall Menon är komiker. Hon upptäckte sin komiska förmåga i tidig ålder och drömde tidigt om att bli skådespelare.

Under sista året på gymnasiet skrev hon monologen: ”Kan jag få din uppmärksamhet, tack! (för jag har ingen själv)”, som hon spelade under flera år på skolor, missbrukarcentrum, ungdomsgrupper, fritidsgårdar.

Efter det deltog i en humortävling för Sveriges Radios P3, och sedan dess har karriären som komiker rullat på.

I en intervju med Dagens Nyheter har Shanthi Rydwall Menon beskrivit sin drivkraft så här:

– Det låter klyschigt, men att få folk att skratta. Att göra andra glada. När jag står på en scen eller en fest och ser leenden spricka upp åt någonting jag själv har skapat, det är fan oslagbart. Då blir det som att vi förstår varandra.

Tv-program med Shanthi Rydwall Menon – vad har hon varit med i?

Shanthi Rydwall Menon har varit med i mängder av tv-program, enligt bokningssajten Athenas, bland annat:

Parlamentet, TV4

Mumbo Jumbo, TV4

Kvällsshowen, Barnkanalen

PK-mannen UR

Robins, SVT



Shanthi Rydwall-Menon i "Mumbo Jumbo" 2019. Foto: Janerik Henriksson/TT

Shanthi Rydwall Menon familj – var växte hon upp?

Shanthi Rydwall Menon är adopterad från Indien. Hon bodde sina första år på Fridhemsplan i Stockholm. Som åttaåring flyttade hon och familjen till Värmdö, skriver Göteborgs-Posten.



Familjen består av mamma, pappa och en lillasyster.

Har Shanthi Rydwall Menon partner?

Nyheter24 har inte hittat någon information om huruvida Shanthi Rydwall Menon har partner eller ej.

Har Shanthi Rydwall Menon barn?

Nej, Nyheter24 har inte hittat någon information om att Shanthi Rydwall Menon har barn.



Är Shanthi Rydwall Menon med i Kompani Svan 2025?