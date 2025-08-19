William Forslund är högaktuell i Elitstyrkans hemligheter VIP. Han blev känd redan som barn men de flesta har glömt varifrån.

Var William Forslund med i Wild kids?

Ja.William "Kulan" Forslund var deltagare i barnprogrammet Wild Kids år 2007 och kammade hem hela balunsen då han lyckades hänga kvar sist i finaltävlingen.

William Forslund ålder – hur gammal är han?

William "Kulan" Forslund är född den 10 juni 1995 vilket betyder att han är 30 år.



Har William Forslunds flickvän?

William publicerade 2019 en bild på sig själv och en tjej med texten "Familjefoto". Huruvida de är tillsammans idag är ännu okart.

Varför kallad William Forslund för "Kulan?"

I dag är William en av medlemmarna i Youtubetrion Random Making Movies där hans smeknamn är just "kulan".



Vilka är medlemmar i Random makin movies?

RMM, med andra ord Random Making Movies består av medlemmarna Jonas Andersson, William "Kulan" Forslund och William Jonsson. Grabbarna kommer ursprungligen från Nacka och bildade gruppen 2010. I dag har de över 747 000 prenumeranter.

Till en börjar var gänget sju personer men har i dag reducerats ned till tre. Och de gör allt ifrån att klättra i berg, resa land och rike runt för att testa på utmaningar, de byter liv med kändisar och åker in i världens djupaste järngruva.



En video som många känner igen är när de lurade fansen utanför Grand Hotel att Justin Bieber dök upp i en limousin när sanningen var att det var en av dem som gömde sig bakom jackan.

Killarna har också fått stående ovationer för sina videos där tittarna får följa dem när de bestiger Mount Everest.

William Forslund ursprung

William "Kulan" Forslund är född och uppvuxen i Stockholm.

William Forslund längd – hur lång är han?

Det finns inga uppgifter på hur lång William är.

Har William Forslund Instagram?

Ja.Där heter han @kulan

Är William Forslund med i Elitstyrkans hemligheter VIP?