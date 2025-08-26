Martin Stenmarck har underhållit svenskarna i många år. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om den folkkära artisten.

Martin Stenmarck ålder – hur gammal är han?

Den svenska artisten Martin Stenmarck föddes den 3 oktober 1972. Det betyder att han fyller 53 år under hösten 2025.

Martin Stenmarck längd – hur lång är han?

Enligt IMDb mäter Stenmarck 184 centimeter.

Har Martin Stenmarck barn?

Stenmarck har tre barn: sonen Love och döttrarna Ida och Saga.

Har Martin Stenmarck flickvän eller fru?

I januari 2025 redogjorde Hänt för att Martin Stenmarck var singel efter uppbrottet från dåvarande flickvännen Linda.

– Vet du vad. Jag är faktiskt singel. Ja det är sant, sa han då.

Huruvida om han fortsatt är singel är inte känt.

Har Martin Stenmarck varit gift med Hanna Hedlund?

Ja, Stenmarck har varit gift med artisten Hanna Hedlund. I en tidigare intervju med Nyheter24 har Stenmarck berättat att paret träffades på en personalfest på nyårsafton, när de båda jobbade på samma ställe.

– Det slutade med att vi blev inlåsta och inlarmade på en restaurang i Stockholm. Och vi blev tvungna att spendera natten där. Vi behöver inte gå in på detaljer, men vi hade gömt oss i ett hörn för att skåla med varandra.

Paret gifte sig 2016 men gick skilda vägar 2021.

Martin Stenmarck och Hanna Hedlund var tidigare ett par. Foto: Bertil Ericsson/TT & Pontus Lundahl/TT

I ett gemensamt inlägg som de publicerade på Instagram redogjorde de för att allt har sin tid och att paret vid publiceringen av inlägget, faktiskt hade levt isär i ett halvår.

”Ja, allt har sin tid. Vi har levt separerade i över ett halvår och har beslutat oss för att fortsätta med det. Vi har funnits där och stöttat varandra i vått och torrt och det kommer vi alltid göra”, skrev de bland annat i inlägget.

Har Martin Stenmarck och Hanna Hedlund barn tillsammans?

Ja, paret fick de tre barnen Love, Ida och Saga ihop, vilket TV4 redogjort för.

Är Martin Stenmarcks son med i Idol 2025?

Ja, sonen Love är med i Idol 2025.

När han klev in på sin audition imponerade han rejält på juryn, som till en början inte hade en aning om vilka hans föräldrar var.

– Fan vad farlig du blir. Den jag lyssnar mest på är Lewis Capaldi. Jag trodde aldrig att vi skulle hitta honom, och här kommer han – den svenske, konstaterade Anders Bagge i TV4.

Martin Stenmarck syskon – har han bröder?

Martin Stenmarck har hela elva syskon. En av dem är David Stenmarck, som är lillebror. Tillsammans skrev de två bröderna Martin Stenmarcks populära låt ”7milakliv”.

Inför föreställningen ”Martin Stenmarck – Syskonkärlek” skrev Uppsala konsert & kongress att ett antal av syskonens namn är Axel, Johannes, Benjamin, Olle och Josef. Således får man anta att Martin Stenmarck minst har sex bröder, David inkluderat.

Vilka låtar har Martin Stenmarck gjort?

Stenmarck har en bred repertoar med låtar som 7milakliv, Las Vegas, När änglarna går hem och Everybodys Changing, enligt Spotify.

Foto: Mikael Fritzon/TT

När vann Martin Stenmarck Melodifestivalen?

2005 deltog Stenmarck i Melodifestivalen för första gången. Han ställde då upp med låten Las Vegas och kammade hem vinsten.

Han deltog därefter i Eurovision Song Contest i Kiev, Ukraina. Där blev det dock blott en 19:e plats i finalen.

Har Martin Stenmarck varit med i någon film?

Ja, Stenmarck gjorde debut i filmen ”Kärlek deluxe”, i vilken han dessutom kastade kläderna och filmades naken.

– Jag ville göra det fullt ut, har han sagt till Aftonbladet.

I samma intervju redogjorde han dessutom för att han gick upp flera kilo i vikt inför rollen.

– Jag försökte komma upp i 100 pannor, men det blev nog bara 99 till slut. Jag ser ju ut som en spolformad säl i filmen. Trikån jag har på mig var jävlig.

Enligt filmdatabasen IMDb har Martin Stenmarck även medverkat i serien Lyckoviken.

Men det mest oväntade är rollen i filmen ”Zero contact” i vilken ingen mindre än Hollywood-skådisen Anthony Hopkins spelar huvudrollen i.

– Han är ju en av mina favoritgubbar i genren och när de sa att han hade tackat ja, då förstod jag att det verkligen skulle bli nånting av det här. Det känns verkligen galet och roligt när såna här otippade saker bara händer, sa Stenmarck till Aftonbladet efter inspelningen.

Martin Stenmarck medverkade i samma film som ingen mindre än Anthony Hopkins. Skådisen har bland annat vunnit Oscars-, Emmy- och BAFTA-statyetter för sina insatser på vita duken. Foto: Jae C. Hong/AP/TT

Har Martin Stenmarck Instagram?

Ja, på sociala medie-plattformen Instagram finns han under namnet @martinstenmarck.



