Konceptet Paradise Hotel har genom åren präglats av fester, sex och drama. Men hur mycket fick egentligen deltagarna att dricka i 2025 års upplaga av programmet?

Sedan starten 2005 har Paradise Hotel blivit ett av Sveriges mest omtalade realityprogram. Ett gäng singlar checkar in på ett hotell på Mexiko där de tävlar om prissumman på en halv miljon kronor, och inte sällan uppstår kärlekskänslor på sidan av spelet.

Den 25 augusti hade den 17:e säsongen premiär i tv-rutan, och precis som tidigare år utlovas guppande täcken, bråk, kärlekskänslor, blöta fester och kallblodigt spel.

Deltagarna i Paradise Hotel 2025

Jennifer Borefur , 21 år, Klågerup @borefurs

, 21 år, Klågerup @borefurs Tilde Gustafsson , 23 år, Älvsjö @tildegustafsson

, 23 år, Älvsjö @tildegustafsson Jessica Sandberg , 27 år, Växjö @jessiesandberg

, 27 år, Växjö @jessiesandberg Linnea Antonsen , 22 år, Boden @linneaantonsen

, 22 år, Boden @linneaantonsen Emma Gustafsson Jammeh , 20 år, Stockholm @emma.gustafssonnn

, 20 år, Stockholm @emma.gustafssonnn Anton Annerfeldt , 23 år, Svedala @annerfeldtanton

, 23 år, Svedala @annerfeldtanton William Norström , 22 år, Upplands Väsby @willenorstrom

, 22 år, Upplands Väsby @willenorstrom Nicolai Heino , 23 år, Borås @nicolaiheino

, 23 år, Borås @nicolaiheino Ruslan Sultanov , 25 år, Göteborg @ruslansultanovv

, 25 år, Göteborg @ruslansultanovv Nicholas Wallner, 23 år

Annons

Deltagarna i Paradise Hotel 2025. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

Sanningen om festerna i Paradise Hotel 2025

De omtalade festerna i Paradise Hotel brukar innefatta snurra flaskan, sanning eller konsekvens och en hel del sprit. Men hur såg det egentligen ut på alkohol-fronten i 2025 års säsong? Det har några av deltagarna berättat för Nyheter24.

– Det var en jävla del, jag ska inte ljuga. Men de är väldigt hårda med det också. Om man blir för full så stoppar de i baren. Men ja, jag var ju svinnitad varje kväll, säger William Norström.

Annons

William Norström. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

Jessica Sandberg. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

– Hur mycket som helst. Vi får dricka hur mycket som helst. Så det var toppen. Festerna var dunder. Det var så kul, säger deltagaren Jessica Sandberg.

Emma Gustafsson Jammeh. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

– Alltså det är lite olika. Ibland står ju Antonio (bartendern, reds anm.) och radar upp drinkar och så är det lite fri bar under kanske en timme där man kan beställa. Och sen vid andra fester så kommer de bara in med champagne-skålar som de fyller med öl eller cava. Och när det är slut så är det slut, förklarar Emma Gustafsson Jammeh och tillägger.

Annons

– Så jag skulle ändå säga att om man snabb på att dricka kan man dricka mycket. Är man långsam då har du tur om du får en bärs liksom. Så det är lite först till kvarn.

MISSA INTE: Därför känner du igen William Norström i Paradise Hotel 2025

Knepet på festerna i Paradise Hotel

Med andra ord snålades det inte med alkoholen inne på hotellet. Men deltagaren Ruslan Sultanov hade ett hemligt knep för att lyckas få in mer alkohol under festerna.

Ruslan Sultanov. Foto: Patricia Recourt/Viaplay

– Vi fick bra med alkohol den säsongen. Det var mer än vad jag trodde. Du kunde få i dig en del faktiskt. Men man kan också gömma alkoholen. Det ska jag vara ärlig med att man gjorde ibland, avslöjar Ruslan Sultanov och fortsätter:

– Grejen är så här att när alkoholen kommer in så tar den slut, och sen måste man vänta en stund tills de säger att nu kommer ni få in mer alkohol. Men om man tar typ sju burkar och lägger dem i en buske och sen så är alla fortfarande lika nyktra, då kommer de in med nya. Då har man de nya plus att man hade sju burkar gömda. Det kanske bara var jag som gjorde så men jag vet inte.