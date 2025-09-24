Den 24 september har "Bonde söker fru" premiär igen. I den 20:e säsongen får vi följa bönderna Elin Fröding, Viktor Ronström, Christian Becker och Rasmus Helge i jakten på kärleken.

Onsdagen den 24 september har "Bonde söker fru" premiär igen. Då får vi följa bönder som alla har en sak gemensamt, förutom att de är just bönder, nämligen att de letar efter kärleken.

Det är ett av TV4:s tittarfavoriter med Linda Lindorff som programledare.

Bönderna som söker kärleken i "Bonde söker fru" 2025

Året blir programmets 20:e säsong och i år kommer vi få följa fyra härliga bönder, här får du veta med om varje person.



Vilka är deltagare i "Bonde söker fru" 2025?

Elin Fröding – 25-årig mjölkbonde i Habo.

– 25-årig mjölkbonde i Habo. Viktor Ronström – 30-årig mjölkbonde på Gotland.

– 30-årig mjölkbonde på Gotland. Rasmus Helge – 25-årig kött- och spannmålsbonde i Gullspång.

– 25-årig kött- och spannmålsbonde i Gullspång. Christian Becker – 45-årig skogsbonde i Sala.

Annons

Elin Fröding i Bonde söker fru 2025: Ålder, familj och gård

Elin Fröding är en av de fyra bönderna i årets säsong. Hon är 25 år gammal och jobbar som mjölkbonde på en gård i Habo, som ligger någon kilometer väster om Vättern.

Hon är en ung och driven tjej som för några år sedan sadlade om för att börja jobba inom lantbruk.

Hon har inte bott på en gård som liten som många bönder, utan är uppvuxen i Jönköping med sin familj.



Är utbildad barnskötare

Från början var hon nämligen utbildad barnskötare.

– Jag har alltid haft en dröm om landet, djur och att bli bonde. Jag ringde runt och frågade om det fanns några jobb. Först var de lite osäkra, jag var ju en barnskötare som saknade utbildning, men jag antar att de såg potential, säger hon till Jönköpings-Posten.



I dag lever hon sin dröm om att få jobba med djur och jobbar på en mjölkgård. Hon har även ett stort intresse för maskiner, som också får utrymme inom arbetet.

Elin älskar att basta

För att få Elin på fall måste man gilla att basta, hon älskar nämligen att basta och gör det så ofta tillfälle bjuds, skriver TV4.

Foto: TV4/Pressbild

Viktor Ronström i Bonde söker fru 2025: Ålder, familj och gård

Viktor Ronström är en av de andra bönderna som ska vara med i årets säsong av Bonde söker fru.



Annons

Han är 30 år gammal och driver en mjölkgård på Gotland. Han tog över driften på gården av sina föräldrar i början av året och jobbar för fullt.

Hade inte tänkte medverka i år

Viktor hade egentligen inte tänkt vara med i programmet i år, men när flera av hans nära vänner avslöjade att de väntade barn kände han att det var hans tur att hitta kärleken också.

– Tre nära vänner berättade efter varandra att de ska ha barn. Jag hade egentligen tänkt vänta i ett år till på att vara med, men då kände jag att det kanske är min tur, berättade han för Tidningen Nötkött.

Foto: TV4/Pressbild

Christian Becker i Bonde söker fru 2025: Sjukdom, ålder, familj och gård

Christian Becker är en av de fyra bönderna som kommer att medverka i den 20:e säsongen av Bonde söker fru. Han är en 45-årig skogsbonden bosatt i Sala.

Annons

Det var inte Christian själv som sökte till programmet, utan det var hans systers intiativ som tyckte att han behövde hitta kärleken.

– Jag sökte inte själv. Det var min syster och några vänner som sökte åt mig. Jag hade ingen aning om det, sa Christian Becker i ”Nyhetsmorgon”.



Hade en nära döden upplevelse



För några år sedan blev Christian sjuk och hade en nära döden upplevelse. Han drabbades av akut struplocksinflammation.

– Jag blev riktigt dålig och det var nära att det inte blev något mer. Livet höll på att ta slut väldigt fort, har han berättat i ”Nyhetsmorgon”.

Foto: TV4/Pressbild

Rasmus Helge i Bonde söker fru 2025: Sjukdom, ålder, familj och gård

Rasmus Helge är den fjärde bonden som söker kärleken i Bonde söker fru. Han är 25 år gammal och kött- och spannmålsbonde på den familjeägda gården i Gullspång.

Annons

Av programledaren Linda Lindorff beskriver Rasmus som en driven ungkarl.

– En snygging som har en egen gård. Han är ung och redan så redo, vilket är skithäftigt. Det roliga med honom är att alla tjejer blir tokkära i honom från första sekunden, säger Linda Lindorff till TV4.

Kändes först skrämmande att vara med

Det var inte alltid en självklarhet för Rasmus att medverka i programmet och han kände till en början att det kunde vara lite skrämmande.

– Men enda anledningen till att tacka nej var att jag inte skulle våga, och jag tänkte att "så kan man inte leva livet", sa han till Hänt.