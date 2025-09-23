Nyheter24
Annons
Nöje /TV /Det sitter i väggarna

Chocken i SVT:s "Det sitter i väggarna" – Kajsa i tårar

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 08:32
Uppdaterad: 23 sep. 2025, kl. 08:53
Erika Åberg, Ett hus som heter Granholmen och Kajsa Bergqvist.
Kajsa Bergqvist blev mer påverkad än hon trott av historien om sitt drömhem. Foto: Skärmavbild: SVT

Kajsa Bergqvist blev rejält tagen när SVT-programmet ”Det sitter i väggarna” hälsade på henne och familjen på sommaridyllen Granholmen i Stockholms skärgård.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Det sitter i väggarna, SVT

I tio års tid har SVT sänt programmet "Det sitter i väggarna" som blivit en stor succé, framför allt bland de äldre tittarna. 

Programmet är nu inne på sin elfte säsong. Kvar sedan starten är programledaren Erika Åberg, som tillsammans med antikexperten Rickard Thunér reser land och rike runt för att besöka husägare och berätta historian om just deras hem. 

I år har fotografen Bingo Rimér och tv-profilen Julia Franzén varit med i "Det sitter i väggarna", och även träningsprofilen Malin Berghagen. 

LÄS MER: Sofia Wistams hårda känga till Christian Bauer: "Aj, aj, aj"

Kajsa Bergqvist i "Det sitter i väggarna"

Nu har turen kommit till Kajsa Bergqvist, som i dag är förbundskapten för Sveriges friidrottslandslag. 

Annons

Erika Åberg och Rickard Thunér möter den tidigare höjdhoppsstjärnan, hennes fru Josefine, och deras två barn i drömhemmet på Granholmen i Stockholms skärgård, tio minuters båtfärd från Vaxholm. 

Bergqvist köpte Granholmen 2005, efter att ha fallit pladask vid första ögonkastet. Hon blev då den fjärde ägaren till den lite nedgångna och slitna villan.

– Det var i ett ganska risigt skick men jag fick en omedelbar känsla att här vill jag vara, säger hon i programmet.

Granholmen. Skärmavbild: SVT
Granholmen. Skärmavbild: SVT

Vad Kajsa Bergqvist inte hade koll på när hon köpte huset, var dess historia. I programmet får hon reda på att den första ägaren var en ogift 45-årig kvinna vid namn Gerda Lundequist.

Gerda Lundequist var under tiden hon levde delägare i Collins optiska magasin, ett företag som kom att bli ledande i Skandinavien. Hon bodde på Granholmen fram till sin död 1927.  

LÄS MER: Magnus Uggla ifrågasätts efter beteendet på kändisfesten

Tårarna i SVT-programmet

Historien berörde en förvånad Kajsa Bergqvist, som bröt ut i tårar. 

Annons
Kajsa Bergqvist. Skärmavbild: SVT
Kajsa Bergqvist. Skärmavbild: SVT

– Att på den tiden att driva ett stort, ledande företag i Norden och ha den pondusen... hon verkar ha varit en kvinna man skulle vilja träffa. Jag blir så glad och rörd. Jag visste inte att jag skulle bli så rörd, säger Kajsa Bergqvist och fortsätter:

– Jag fick hjärtklappning och gåshud. Vilken otrolig kvinna det måste ha varit

Kajsa Bergquist med frun Josefine och ett av deras barn. Skärmavbild: SVT
Kajsa Bergquist med frun Josefine och ett av deras barn. Skärmavbild: SVT

"Det sitter i väggarna" med Kajsa Bergqvist kan ses på SVT den 30 september.

MISSA INTE: Stor skandal på prinsessan Madeleines jobb: "Djupt chockade"

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
08:32
Nöje
/ TV

Chocken i SVT:s "Det sitter i väggarna" – Kajsa i tårar

Igår
11:56
Sport

Ballon d'Or 2025: Tv-kanal och svensk tid för galan

Fredag
13:56
Nöje
/ TV

På Spåret 2025-2026: Deltagare i nya säsongen

Torsdag
15:28
Nöje
/ TV

Billionaires bunker på Netflix: Rollista med skådespelare

Torsdag
07:29
Nöje
/ TV

”Det sitter i väggarna” försvinner tillfälligt ur tv-tablån

Måndag
16:35
Nöje
/ TV

Black rabbit på Netflix: Rollista med skådespelare & avsnitt

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons