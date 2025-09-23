Kajsa Bergqvist blev rejält tagen när SVT-programmet ”Det sitter i väggarna” hälsade på henne och familjen på sommaridyllen Granholmen i Stockholms skärgård.

I tio års tid har SVT sänt programmet "Det sitter i väggarna" som blivit en stor succé, framför allt bland de äldre tittarna.

Programmet är nu inne på sin elfte säsong. Kvar sedan starten är programledaren Erika Åberg, som tillsammans med antikexperten Rickard Thunér reser land och rike runt för att besöka husägare och berätta historian om just deras hem.

I år har fotografen Bingo Rimér och tv-profilen Julia Franzén varit med i "Det sitter i väggarna", och även träningsprofilen Malin Berghagen.

Kajsa Bergqvist i "Det sitter i väggarna"

Nu har turen kommit till Kajsa Bergqvist, som i dag är förbundskapten för Sveriges friidrottslandslag.

Erika Åberg och Rickard Thunér möter den tidigare höjdhoppsstjärnan, hennes fru Josefine, och deras två barn i drömhemmet på Granholmen i Stockholms skärgård, tio minuters båtfärd från Vaxholm.

Bergqvist köpte Granholmen 2005, efter att ha fallit pladask vid första ögonkastet. Hon blev då den fjärde ägaren till den lite nedgångna och slitna villan.

– Det var i ett ganska risigt skick men jag fick en omedelbar känsla att här vill jag vara, säger hon i programmet.

Granholmen. Skärmavbild: SVT

Vad Kajsa Bergqvist inte hade koll på när hon köpte huset, var dess historia. I programmet får hon reda på att den första ägaren var en ogift 45-årig kvinna vid namn Gerda Lundequist.

Gerda Lundequist var under tiden hon levde delägare i Collins optiska magasin, ett företag som kom att bli ledande i Skandinavien. Hon bodde på Granholmen fram till sin död 1927.

Tårarna i SVT-programmet

Historien berörde en förvånad Kajsa Bergqvist, som bröt ut i tårar.

Kajsa Bergqvist. Skärmavbild: SVT

– Att på den tiden att driva ett stort, ledande företag i Norden och ha den pondusen... hon verkar ha varit en kvinna man skulle vilja träffa. Jag blir så glad och rörd. Jag visste inte att jag skulle bli så rörd, säger Kajsa Bergqvist och fortsätter:

– Jag fick hjärtklappning och gåshud. Vilken otrolig kvinna det måste ha varit

Kajsa Bergquist med frun Josefine och ett av deras barn. Skärmavbild: SVT