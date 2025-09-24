Bonde-Christian nära döden – fick chockbesked på sjukhuset

Christian Becker, 46, är en av deltagarna i Bonde söker fru 2025. Men det finns en väldigt speciell anledning till varför han är med.

Bonde söker fru 2025 sändningstid

I snart 20 år har tittarsuccén och det folkligaste vi har – Bonde söker fru – sänts på TV4. Allihopa ledda av programledaren Linda Lindorff. Men trots samma programledare så har själva programmet genomgått en rad olika förändringar genom årens gång.

Efter att en incident 2016 då Sigrid Bergåkra och en annan bonde spenderade en het natt tillsammans så infördes det tillfälligt "kärleksväktare". Under de senaste säsongerna har även en övernattningsdejt införts plus att det gamla hederliga "brevsegmentet" tagits bort.

Men i år kommer även fler förändringar – men denna gång är det verkligen någonting som de flesta kommer att se som positivt. Varje avsnitt är en halvtimme längre, totalt en och en halv timme

Det kommer med andra ord att sändas onsdagar 20.00 på TV4 och TV4 Play och sedan sluta 21.30.

Bonde söker fru-Christian var nära döden

Den 45-åriga skogsbonden Christian Becker, 46, är bosatt strax utanför Sala, där han driver en egen gård med skogsbruk. I år ser vi honom slängas in i en sommar av dejting och av första avsnittet att döma så ser det riktigt lovande ut.

– Det är så många fina tjejer här att man knappt vet var man ska ta vägen, skrattade Christian inför speeddejtingen.



Många tjejer tycker att Christian känns som en härlig och positiv karl. Men sanningen är den att han tidigare varit med om någonting väldigt jobbigt. Detta berättade han om i TV4:s Nyhetsmorgon.

Bonde söker fru har premiär under onsdagen. Bildkälla: TV4

– Du var ju med om någonting jobbigt som förändrade din syn på livet, sa Soraya Lavasani.

– Ja man kan säga att det var nära på att... vad ska man säga, ja men inte bli något mer. Jag fick akut struplocksinflammation och det höll på att sluta illa, berättar Christian Becker