Smakexperten, lektorn och sommelieren Mischa Billing väljer efter många år att ta bladet från munnen.

Hösten är i full rullning och för många kommer den som varje år ganska välkommet. Utöver rutiner, snyggare kläder, kappor, halsdukar, puttrande grytor och rödvin så förnyas även tv-tablån till det bättre.

Många program kommer tillbaka, bland dem Robinson, Farmen, Bonde söker fru och Paradise Hotel. Men en annan favorit som också gör comeback – det är Sveriges mästerkock.

Förra året kom det som en liten chock för tittarna att juryn bytts ut. Detta då Tom Sjöstedt, och Tommy Myllymäki fick sällskap av Tina Nordström istället för Mischa Billing. Och Tina hon skapade sannerligen rubriker under sin medverkan.

Detta då hon inte sparade på krutet när det kommer till både snuskiga skämt samt att vara sträng.

Men i år kastas saker och ting om. Mischa är nämligen tillbaka och med sig har hon Niklas Ekstedt samt stjärnkocken Thomas Sjögren.

LÄS MER: Alkoholbråket i SVT gjorde mig kär i Edward och Katrin

Mästerkocken-juryn. Bildkälla: TV4

Gallringen är i full gång och under söndagens avsnitt kommer en av amatörkockarna att tvingas lämna tävlingen.

Men utanför såser, kastruller och tidspress past så finns det en annan sak som tittarna varit väldigt nyfikna på. Och det handlar om Mischa Billing.

Mischa Billing. Bildkälla: TV4

Är Mischa Billings smaklökar försäkrade?

Det har nämligen florerat ett rykte om Mischa som handlar om att hon ska ha försäkrat sina smaklökar för flera miljoner kronor. Sitt extremt pricksäkra lukt- och smaksinne hade Mischa Billing redan som liten – detta gjorde henne väldigt kräsen med mat.

I Sveriges mästerkock väljer produktionen att ta upp frågan med Mischa (som i dag både är utbildad sommelier och lektor i måltidskunskap) då det är flera amatörkockar som är nyfikna.



– Om jag har försäkrat mina smaklökar för flera miljoner kronor? Haha, nej det har jag inte, berättade hon.