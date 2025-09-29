Bianca Ingrosso väljer att dela med sig av både goda och dåliga nyheter till tittarna.

Långköraren Wahlgrens värld är tillbaka med säsong 18 – och i denna säsong får vi se ett kärt återseende i form av Bianca Ingrosso. Det var för ett par säsonger sedan som hon meddelade till tittarna att hon hoppade av serien. Detta då hon samma år fick sin egen talkshow "Bianca" följt av "Bianca by night".

– Wahlgrens värld har varit mitt liv i många års tid men jag kommer att fokusera på mitt eget program och CAIA. Men jag kommer att göra små inhopp då och då, berättade Bianca då.

Men trots lite mindre på sitt bord så saknade Bianca inspelningsdagarna med Wahlgrens värld-gänget. Ja så pass mycket att hon i säsong 18 är tillbaka helt som vanligt. Och denna gång ärligare än någonsin.

Bianca Ingrosso är tillbaka i Wahlgrens värld. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Redan de första avsnitten får tittarna följa med på Biancas vardag som just där och då kantades av problem med hälsan och inte en utan flera stalkers. Renoveringen av hennes lägenhet var också i full gång och hon kände mer och mer att hon inte trivdes i sin gamla lägenhet.

– Jag... nej men jag känner mig väl ganska ensam just nu. Och nu vet jag att jag snart flyttar in i min nya... väldigt stora lägenhet. Men det blir bra... känslan i min nuvarande har gått ifrån att vara något... bra till någonting ångestladdat, berättade hon.

Under ett avsnitt i nya säsongen berättar Pernilla Wahlgren att hon nu hjälp Bianca att ta sig iväg på ett retreat.

– Hennes problem just nu är att hon sover för lite och äter för lite... och det är ju två betydelsefulla bitar i om du ska må bra, säger Pernilla i avsnittet.

– Jag måste ta itu med mitt självhat en gång för alla, sa Bianca.

Bianca Ingrosso fick besked hos läkaren

Bianca Ingrosso har i alla år sagt att hon vill bli en ung mamma. En dröm som hon på grund av jobb och uppbrott lagt åt sidan. Dock finns suget alltid där...

– Jag ska ju ha barn och så är det bara. Men nu har man ju börjat... se över alternativ om man säger så. Jag känner att min gräns för att ta tag i det hela själv ligger någonstans vid 32, säger Bianca.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: HBO Max

Av denna anledning har hon bestämt sig för att frysa sina ägg. Hon traskade därför till gynekologen där hon fick sig lite utav ett chockbesked.