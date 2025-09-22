Så mycket tjänade Alice och Bianca på liveshowen i Globen

Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso har i tidigare intervjuer berättat att de tillfälligt bröt kontakten efter sin liveshow i Globen. Nu väljer Alice att gå ut med uppdelningen av pengarna.

Influencerdrottningarna Bianca Ingrosso, 30, och Alice Stenlöf, 29, startade podden Alice & Bianca - "Har du sagt A får du säga B" år 2018. Podden blev snabbt en succé och toppade alla listor över de populäraste poddarna i landet.

Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf startade podden Alice & Bianca - "Har du sagt A får du säga B". Bildkälla: Acast

Det hela blev även ett genomslag för Alice Stenlöf som innan inte alls var lika stor på sociala medier som hon är idag. I dag driver Alice ett eget företag, hon är en del av realityserien Girls of Stockholm och hon samarbetar med en rad olika företag.

I en intervju i Girls of Stockholm berättade hon att hon för ett ambassadör-jobb degade in hela två och en halv miljon. En summa som är relativt vanlig i branschen.

Alice Stenlöf och Bianca la ned podden

2019 droppade Alice och Bianca en riktig bomb – nämligen att det vankades liveshow i Globen (Avicii Arena) som tusentals unga tjejer och killar köpte biljetter till.

Förberedelserna inför showen var många och flera månader inför tvingades tjejerna lägga många timmar i replokaler, dansstudios och på själva arenan. Men det hela skulle komma att tära på deras vänskap.

Alice och Bianca sålde ut globen. Bildkälla: Stella Pictures

– Efter det där så flydde allt, sa Bianca Ingrosso tidigare i Alice podd "Vad fan hände".

– Och du var jättekonflikt­rädd och jag nådde aldrig dig. Du hade liksom massa människor som du, inte gömde dig bakom, men som tog talan för dig och jag kände mig vilse i vår vänskaps­relation, svarade Alice.

De fortsatte att utveckla.

– Vi har ju gjort en varsin resa på varsitt håll. Ingen av oss har tyckt illa om varandra men vi behövde distans, terapi och tid, sa Alice.



– Det är lite samma sak med mig och Lovisa nu, sa Bianca.

– Hur menar du?, frågade Alice.

– Vi söker efter olika saker och är på olika resor i livet. Vi suktar inte efter samma grej vilket inte betyder att vi inte tycker om varandra eller vill finnas där för varandra. Det är mer att man inte konstant behöver varandra, och det är ju något fint med det, sa Bianca.

Efter en resa till Ibiza 2023 kunde tjejerna lägga korten på bordet och hittade tillbaka till varandra igen.

Alice Stenlöf: "Vi tjänade ingenting"

Nyligen gästade Alice Stenlöf Mirabell Lundgren som titt som tätt bjuder in kända ansiktet att bli intervjuade på sin YouTubekanal.

Alice Stenlöf spillde te. Bildkälla: Youtube

Denna gång var det Alice tur varpå hon fick frågan om hur mycket tjejerna egentligen tjänade på liveshowen.