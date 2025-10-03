Nyheter24
Nöje /TV /Carl Hedin

Så fick TV4 Carl Hedin att tacka ja till Elitstyrkan VIP

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 10:59
Carl Hedin
Carl Hedin fick förfrågan om att vara med i Elitstyrkans hemligheter cirka fyra månader innan inspelning. Foto: Claudio Bresciani/TT

Carl Hedin har kommit att bli en tittarfavorit hos svenska folket. Nu berättar han för första gången vad det var som fick honom att tacka ja.

Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Ämne:

Carl Hedin

Elitryttaren Carl Hedin, 34, har minst sagt fått sig en stadig plats i svenska folkets hjärtan. Han har nu medverkat i tävlingsprogrammen Race Across The World och Elitstyrkans hemligheter varav det sistnämnda just nu är inne på sluttampen av programmet – och Carl han är fortfarande kvar. 

Carl Hedin
Carl Hedin. Bildkälla: TV4

Andra som är kvar är bland andra Alice StenlöfAnnelie Pompe och William ”Kulan” Forslund.

Elitstyrkans hemligheter går ut på att ett gäng kvinnor och män, som under ledning av fyra före detta elitsoldater, ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband.  

LÄS MER: Därför pratar Carl Hedin inte om sin sexuella läggning i sociala medier

Carl Hedin
Carl Hedin arbetar som elitryttare. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT

Och det är inte konstigt att folk hoppar av. 

Påfrestningarna är enorma och få kommer att klara hela linan ut. Deltagarna får knappt någon mat och väcks flera gånger per natt för att utföra fysiska övningar och i många fall övningar som kyler ned kroppen. 

De måste även ha nattvakt vilket betyder att det hela tiden är någon eller några som vaktar elden där de sover. 

– Det värsta med hela upplevelsen var ju sömnen. Att bli väckt, hålla vakt... sedan ha svårt att somna. Psyket tog mycket stryk av det, har Sonja Livbom berättat i en podden "Bakom Eliten". 

– För mig var det absolut kylan. Att frysa hela tiden, svarade Alice Stenlöf snabbt. 

Någon som klarat sig bra under resans gång – det är Carl. Under flera moment har han utfört uppgifterna med bravur och många gånger fått beröm av Petra "Pam" Malm

Men trots det har han sällan varit nöjd med sin prestation. 

Carl Hedin: "Det fick mig att tacka ja"

Nyligen gick han ut i Nyhetsmorgon för att prata om upplevelsen i Elitstyrkans hemligheter. Han inledde med att dela med sig av sina förberedelser inför programmet. 

– Jag fick veta fyra månader innan att jag skulle göra det, så jag tränade kopiöst mycket och hade mantrat att jag skulle visa folk att... nej men ni vet, de som sitter och säger att vi hästmänniskor bara sitter på hästen och inte gör någonting, berättar han. 

Carl Hedin
Carl Hedin. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT

Han berättar sedan att TV4 inte direkt behövde fresta med någonting för att Carl skulle tacka ja. Han hade nämligen en annan drivkraft. 

– Jag ville visa att en hästmänniska som fått höra det där hela livet också kan leverera.... jag tänkte att nu.... watch me, berättar han. 

Elitstyrkans hemligheter ser du tisdagar på TV4 och TV4 Plus. 

