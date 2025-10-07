Hon är Robinson-Dianas väldigt kända syster

Diana Akela är en av deltagarna i Robinson 2025. Men det inte alla har koll på är att hon har en väldigt berömd syster.

Den 2 oktober 2025 har höstsäsongen premiär av Robinson 2025. I höstens säsong kommer tre lagkaptener att mötas för att välja ut vilka de vill ha med i sina lag. Här är alla deras deltagare som kommer medverka.

Nytt för i år är även att Martin Järborg, 46, kliver in i rollen som programledare och byter med andra ord ut Petra "Pam" Malm. Som vanligt kommer varannan säsong av programmet att ledas av Anders Lundin.

– Min fru trodde inte på mig. Så fort jag hade fått frågan så ringde jag till henne, berättade Martin till Nyheter24.

Matilda Boza och Martin Järborg anländer till Kristallengalan 2024. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT

– Dels för att berätta nyheten, men också för att jag kommer behöva vara borta i två månader. Det är ganska mycket för henne att ta itu med då. Så det måste ju hon vara med på om det ska vara okej. Och därmed var det extremt lätt att sälja in, med tanke på att hon och min dotter är enorma fans av programmet, berättade han vidare.

Hur bodde han då? Även det delade han med sig av.

– Jag bor på ett helt vanligt hotell. Inte någon överdådig lyx, men verkligen fine och trevligt. Framförallt har jag AC på mitt rum. Deltagarna har ingen AC.

Diana Akela har en hemlig koppling till kungen

Deltagaren Diana Akela, 36, har redan stuckit ut bland deltagarna tack vare sin personliga sak – vilket var ett läppglans. Men det finns ännu en sak som gör henne ytterst speciell.



Hon har nämligen en väldigt känd syster.

Systern är ingen mindre än Bathina Philipson, någonting som visades i ett klipp. Bathina var tidigare gift med kungens bästa vän, Anders "Aje" Philipson 82, i strax över 18 år.

Aje har hittat en ny flamma. Foto: Christine Olsson/TT/JANERIK HENRIKSSON / TT

Paret träffades första gången i början av 2000-talet då Bathina var 22 år gammal och Aje var 57 år. De har idag tre gemensamma barn.

När Anders "Aje" Philipson, 79, föddes var hans pappa Gunnar Philipson, som kallades "bilkungen", i full gång med att driva imperiet Philipsons. Det framgångsrika företaget importerade bilar från USA och det var så familjen Philipson byggde sin förmögenhet initialt.

Under 2020 hade Aje, enligt Svensk Damtidning, en förmögenhet som uppmättes till svindlande 130 miljoner kronor. Men av de hade inte Bathina rätt till ett endaste litet korvöre.

I avtalet framgick det nämligen att Bathina och Aje inte ska dela på sina tillgångar vid en skilsmässa.