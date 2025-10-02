Kevin Saritas, 23, är en av 21 deltagare som gör upp om 500 000 kronor i höstens säsong av "Robinson" 2025. Nyheter24 reder ut varför han kanske ser bekant ut – och hans koppling till en tidigare "Robinson"-vinnare.

Den 2 oktober har 2025 års höstsäsong av "Robinson" premiär i TV4 och TV4 Play. Ny programledare för långköraren, som först såg dagens ljus under slutet av 1990-talet, är "Nyhetsmorgon"-profilen Martin Järborg.

– Jag har gjort mycket roligt och spännande i mitt jobb genom åren. Bland annat bevakat Wimbledon, USA-valvakor och den härliga, intensiva potpurrin som är "Nyhetsmorgon". Men karriärens största äventyr hittills är "Robinson". Pendling med båt, studion är en strand. Kom igen, har han sagt i ett pressmeddelande inför premiären, och fortsatte samtidigt vidare:

– De fantastiska omgivningarna och de spännande tävlingarna till trots, det som gör Robinson är karaktärerna. Och bland de här överlevarna finns det många överraskningar. Jag vill verkligen inte spoila, men räkna med ett gäng tappa hakan-ögonblick under säsongen. Dispyter, svek och oväntade tävlingsvinnare. Och en del livsfilosofi på ett hörn.

Martin Järborg är programledare för höstens "Robinson". Foto: Calle Hjortzberg/TV4

21 deltagare tävlar i "Robinson". Foto: Calle Hjortzberg/TV4

I höstens upplaga är det totalt 21 deltagare som ska medverka i det fysiskt tuffa, och socialt utmanande, spelet som utspelar sig på öarna utanför El Nido i Filippinerna. Nyheter24 har tidigare skrivit om hur en av de tävlande, Agust Helgason, kanske ser bekant ut för många och att det beror på att han faktiskt syns i tv förr. Men det finns faktiskt ytterligare en deltagare som för vissa kanske kan komma att känna igen – och han har dessutom en nära koppling till en tidigare vinnare.

LÄS MER: Därför känner du igen Agust Helgason i Robinson 2025

Agust Helgason är inte den enda som synts i tv förr. Foto: Calle Hjortzberg/TV4

Kevin Saritas från Robinson 2025 sökte till Idol

Precis som Agust Helgason har den 23-årige Kevin Saritas varit med i tv förr. År 2018 sökte han nämligen till TV4-programmet "Idol". Inför juryn – som då bestod av Nikki Amini, Kishti Tomita, Alexander Kronlund och Anders Bagge – sjöng han Rihannas låt "Consideration".

– Du rör dig väldigt härligt. Det är njutfullt att titta på dig när du sjunger och det blänkte verkligen till där. Jag tänkte "nu kommer det!", men sen halkade du lite av banan. Det blir ett nej för mig, sa Tomita efter sången.

– Det blir ett ja från mig, sa Kronlund.

Men hoppet om en guldbiljett blev kortvarigt.

– Du har någonting på gång. Det har du. Men det blir ett nej från mig i dag, konstaterade Bagge, varpå Amini fyllde i:

– Det blir ett nej från mig också.

Kevin Saritas är vän med Robinson-vinnaren Aron Sjölund

Nu får vi helt enkelt se om det går bättre för Kevin Saritas i tävlingar, öråd och allt annat som "Robinson"-livet innebär. Klart är i alla fall att han haft chansen att be om användbara tips från en tidigare vinnare. Kevin kommer från Uppsala och jobbar som instruktör på ett escape room. Låter det lite bekant? Det är förmodligen för att förra säsongens segrare, Aron Sjölund, hade exakt samma bakgrund.

Aron Sjölund vann årets vårsäsong av "Robinson". Foto: TV4

Och faktum är att Kevin och Aron är kollegor – och mycket goda vänner, enligt deras arbetsgivare. UniQuest har delat ett inlägg om 23-åringens medverkan på Instagram.

"Kevin Saritas, som har varit med oss sen 2023, är en av deltagarna som ni kommer få se i höstens Robinson! Mycket god vän med Aron - som VANN - förra årets Robinson! Vi är SÅ GLADA. SÅ CHOCKADE. Och så OTROLIGT STOLTA! Kevin, du är AMAZING och vi vet att svenska folket kommer älska dig lika mycket som vi gör", skriver de i inlägget, som Aron också kommenterat:

"Vi har ju 100% winner rate!!!! Så LETSGOOOOOO!!!!!!!!!", skriver han.

Foto: Skärmavbild/Instagram/uniquestescaperoom