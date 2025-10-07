Så mycket pengar fick vinnarna av Elitstyrkans hemligheter VIP

Det var under tisdagen som Elitstyrkans hemligheter VIP avgjordes. Och det blev en riktig superduo som klarade sig hela vägen.

Det var redan i juni 2025 som TV4 kunde presentera den första svenska säsongen av Elitstyrkans hemligheter VIP. I programmet har en rad profiler från Sveriges kändisvärld kämpat för att klara de tuffa utmaningar som de utsatts för av sina instruktörer Pam, Slam, Kp och Bella – varav hela högen är tidigare elitsoldater som varit med i SOG.

Och de tolererar inte att det höftas med några uppgifter.

– Det här är långt ifrån röda mattan. Det här är vår värld, var det första Kp sa i programmets intro.

Och tufft – det blev det. Redan i programmets första två avsnitt var det flera stycken rekryter som lämnade. Varav en av dem var den tidigare MMA-fightern Simon Sköld.

Tätt inpå skulle även Ulf Stenberg, Kristin Kaspersen och Filip Lamprecht lämna.

Några av rekryterna som stått stadigt redan från börjar var Carl Hedin, William Forslund, Annelie Pompe, Sonja Livbom och Alice Stenlöf. Vilka också var de som klarade sig hela vägen till slutet.

Just Carl Hedin har fått generöst med beröm av instruktörerna då han klarat många av momenten med bravur men trots det varit väldigt hård mot sig själv. Men trots prestationen så halkade Carl ordentligt på målsnöret.

Carl Hedin. Bildkälla: TV4

Detta då han valde att svara ärligt på en fråga. Nämligen: Huruvida han tror att han skulle kunna ta ett liv för instruktörerna eller de andra rekryterna.

– Nej... det tror jag fortfarande inte att jag skulle kunna göra, svarade Carl.

Därför tvingades han lämna tävlingen.

– Det var tråkigt att inte vara med sista dagen men å andra sidan var det ju kul att klara sig hela vägen fram till sista dagen.

De vinner Elitstyrkans hemligheter VIP 2025

Kvar till slutmomentet var inga mindre än Annelie Pompe, Alice Stenlöf och William Forslund. Men då uppdraget misslyckades beslöt sig instruktörerna för att ta bort den sista felande länken i gänget – vilket var ingen mindre än Annelie.

William Forslund. Bildkälla: TV4

Kvar sist var med andra ord Alice och William som klarade slutuppgiften båda två.

De möttes sedan upp på mötespunkten där instruktörerna berättade för dem att de klarat Elitstyrkans hemligheter VIP.

Alice Stenlöf. Bildkälla: TV4

– Nej men är det sant, utbrast Alice för att sedan krama om William.

Men då är frågan – vinner man några pengar när man klarat sig hela vägen i Elitstyrkans hemligheter eller vad vinner man?

– Nej, det är inga vinstpengar i Elitstyrkan, svarade Ludvig Ternstedt, PR- och kommunikationsansvarig på TV4.

Vinnarna av Elitstyrkans hemligheter VIP. Bildkälla: TV4