Det finns en fråga som just nu alla tittare ställer sig efter att ha sett Elitstyrkans hemligheter VIP. Men den frågan – den vill inte Carl Hedin svara på.

Det var under tisdagen som säsongsavslutningen av Elitstyrkans hemligheter VIP gick av stapeln. Av det stora gäng som gick in i tävlingen under det första programmet så var det endast fyra stycken kvar

Annelie Pompe, Carl Hedin, William Forslund och Alice Stenlöf.

Men under det sista avsnittet skulle mycket komma att hända. Sista dagen blev nämligen rekryten, elitryttaren Carl Hedin, inkallad till samtal med instruktörerna. De skulle till en början berömma hans prestationer och fråga om hur han lärt sig att hantera nederlag.

Men det som hände sedan var att instruktörerna pratade med Carl om att han dragit sig från att använda våld.

Carl Hedin fick lämna in sin armbindel. Bildkälla: TV4

– I den här världen så lägger vi våra liv i varandras händer. Men då gäller det att man ska kunna ta ett liv för att rädda någon av sina kamraters. Och jag tror inte att du skulle kunna göra det. Vad tror du?, frågar en av instruktörerna Carl.

Carl tvekade till en början men säger sedan:

– Nej instruktör... jag tror faktiskt inte att jag skulle kunna göra det.

– Då kommer jag att be dig att lämna in din armbindel, säger instruktören till Carl och han fick helt enkelt lämna Elitstyrkans hemligheter VIP. De som klarade sig ända till slutet blev William Forslund och Alice Stenlöf.

William och Alice Stenlöf. Bildkälla: TV4

Men tittarna – de har inte varit nöjda.

Frågan Carl Hedin inte vill svara på

I kommentarsfälten är det många som nu anser att det var konstigt av produktionerna att kasta ut Carl strax innan sluttävlingen då andra rekryter fått agera undantag under tävlingens gång. Bland annat när Sonja Livbom och Pa Modou inte ville boxas men trots det fick fortsätta i tävlingen.

Nyheter24 hörde av sig till Carl för att fråga om han idag ångrar att han inte ljög enbart för att vara kvar.

Ångrar du idag att du inte ljög och svarade ”Absolut, jag kan nacka vem som helst för er!"?