TV4: "Därför fick Carl Hedin lämna Elitstyrkan – egentligen"

Det blev starka reaktioner när Carl Hedin tvingades lämna Elitstyrkans hemligheter VIP – strax innan slutmomentet. Nu har Nyheter24 tagit reda på sanningen bakom varför han skickade hem – egentligen.

Det var under tisdagen som säsongsavslutningen av Elitstyrkans hemligheter VIP gick av stapeln. Årets säsong var den absolut första svenska där det är kändisar med och av det stora gäng som gick in i tävlingen under det första programmet så var det endast fyra stycken kvar i slutet.

Annelie Pompe, Carl Hedin, William Forslund och Alice Stenlöf.

Men under det sista avsnittet skulle mycket komma att hända. Sista dagen blev nämligen rekryten, elitryttaren Carl Hedin, inkallad till samtal med instruktörerna. De skulle till en början berömma hans prestationer och fråga om hur han lärt sig att hantera nederlag.

Men det som hände sedan var att instruktörerna pratade med Carl om att han dragit sig från att använda våld.

Carl Hedin fick lämna in sin armbindel. Bildkälla: TV4

– I den här världen så lägger vi våra liv i varandras händer. Men då gäller det att man ska kunna ta ett liv för att rädda någon av sina kamraters. Och jag tror inte att du skulle kunna göra det. Vad tror du?, frågar en av instruktörerna Carl.

Carl tvekade till en början men säger sedan:

– Nej instruktör... jag tror faktiskt inte att jag skulle kunna göra det.

– Då kommer jag att be dig att lämna in din armbindel, säger instruktören till Carl och han fick helt enkelt lämna Elitstyrkans hemligheter VIP. De som klarade sig ända till slutet blev William Forslund och Alice Stenlöf som hyllades stort av instruktörerna.

Slutscenerna. Bildkälla: TV4

Men reaktionerna från tittarna – de lät sig inte väntas på.

Kommentarer på Carl Hedins Instagram. Bildkälla: hedincarl/Instagram

TV4: Därför fick Carl Hedin lämna

Nyheter24 hörde av sig till TV4 för att höra efter hur det kom sig att Carl tvingades lämna på grund av ett kort svar vid ett bord.

– Det kan framstå som att den här frågeställningen var det enda som avgjorde att Carl fick lämna, inledde Catrin Magnusson, exekutiv producent på TV4.

Nu svarar TV4. Bildkälla: TV4

– Frågan om dödligt våld var en helt avgörande fråga som var viktig att ställa till Carl då han reagerat ovanligt starkt i en tidigare övning med vapen. Instruktörerna gör alltid en samlad bedömning under uttagningsprocessen om vilka de skulle lita på i en skarp situation och i detta fall blev detta en avgörande fråga att ställa just till Carl för att han skulle ha möjligheten att gå hela vägen i Elitstyrkans Hemligheter, avslutade hon.