Därför fick inte Dominika Peczynski hoppa av SVT:s "Spelet"

"Det är många som hör av sig till mig och undrar varför folk är så vidriga mot mig i Spelet", inleder Dominika Peczynski.

Det var för ett par månader sedan som programmet "Spelet" slog ned som en bomb i den svenska tv-världen. Snacket om programmet har spridits som en löpeld och många kallar det för "bättre än Förrädarna".

För de som inte hängt med i sängarna så handlar det hela om att tolv kända svenskar isoleras i en lyxsvit högst upp i en skyskrapa.

Spelet på SVT. Bildkälla: SVT

Övervakade dygnet runt navigerar de sig fram i ett maktspel där pakter och svek är nödvändigt för att undvika utröstning. Både makt och pengar påverkar deltagarna i det minisamhälle som skapas i sviten.

Deltagarna som medverkar är Hanna Friberg, Håkan Juholt, Ikenna ”Ike” Abika, Marcus Dübois, Fröken Snusk (originalet), Christian Bauer, Ayan Ahmed, Jan Emanuel, Zeina Mourtada, Dominika Peczynski, Julia Franzén och Daniel Paris.

Flera av dem har på sociala medier pratat om sin medverkan, bland andra Daniel Paris som hyllats av många. Han har förklarat hur hårt det hela tog på hans psyke och att många av de som var med påverkades hårt.

En av dem var Dominika Peczynski som nu även hon tagit bladet från munnen. I ett inlägg på Instagram berättar hon nämligen att hennes deltagande i programmet fått henne att må väldigt dåligt och att hon ville hoppa av.

Dominika Peczynski: "En störig diva"

Dominika berättar att hon själv inte sett programmet men att många hört av sig till henne angående inspelningen. Hon sa även att det endast är tre personer hon fick en god relation till, bland andra Zeina Mourtada.

"I hög grad beroende på att några av de medverkande hade rätt så toxiska personligheter. Manipulativt beteende, härskartekniker och revirpinkande. I ett civilt sammanhang skulle jag ha extraherat mig själv ur situationen illa kvickt men det går inte när man är kontraktsbunden", berättar hon i inlägget.

"Men om jag då ändå får ha en synpunkt på klippningen så tycker jag, utifrån det jag hört, att den berättar ett narrativ som inte stämmer och att det är lite på min bekostnad.Så här i efterhand känner jag att det enda positiva jag tar med mig från Spelet är att jag har fått en fin väninna i Zeina. Jag älskar Daniel och Håkan men kände dem redan sen tidigare".

