Katia Mosally ålder – hur gammal är hon?

Katia Caroline Mosally föddes den 26 april 1987. Det betyder att hon i skrivande stund är 37 år, men fyller 38 år våren 2025.

Katia Mosally år 2021. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Katia Mosally längd – hur lång är hon?

Katia Mosally har själv berättat för tidningen Hänt om sin längd.

– Jag är 162 centimeter kort, berättade Katia för tidningen.

Katia Mosally föräldrar – vad har de för ursprung?

Katia Mosallys föräldrar kommer ursprungligen från Syrien, och kom till Sverige för flera decennier sedan. På Instagram har Katia berättat att föräldrarna inte flydde från krig, utan flyttade av familjära skäl.

"Mina föräldrar gjorde allt i sin makt för att jag och mina syskon skulle få bättre förutsättningar att lyckas i livet än vad de hade. De kämpade för att vi aldrig skulle behöva sakna något. Bland det viktigaste de gjorde var att sätta oss i bra skolor. För oss betydde det en skola på andra sidan stan och mamma åkte med oss i nästan en timme per väg för att vi skulle få en bra utbildning. Alla invandrarfamiljer jag kände hade föräldrar som jobbade hårt för att barnen skulle ha det så bra som det gick med deras givna förutsättningar. Tyvärr hade inte alla den turen att de fick gå i bra skolor", skrev Katia på sin Instagram.

Har Katia Mosally syskon?

Ja, Katia Mosally har sin lillasyster Kristina som föddes 1988, och så lillebror Tony som föddes 1998.

Katia Mosallys syster Kristina Mosally. Bildkälla: Instagram/kristinamosally

Vann Katia Mosally Förrädarna?

Ja, Katia Mosally vann Förrädarna 2023. Hon tog enkelt hem vinstpotten på 330 000 kronor, och under spelets gång lyckades hon grundlura alla deltagarna. Inte en enda gång röstade någon på henne som misstänkt förrädare. Men kanske var det en Pyrrhus seger. Hon hade en oerhörd ångest under finalen.

– Det tog mig nio månader att landa i allting. Det är mycket känslor, den här gränsdragningen mellan spel och verklighet försvinner – utan att man själv fattar det. Jag hade aldrig trott att jag skulle gå in i något sånt och helt försvinna i det, sa Katia Mosally i TV4.

Under 2024 var det premiär för eftersnacksprogrammet Gravkammaren som leds av Katia Mosally. Där träffar hon Förrädarna-deltagarna efter att de åkt ut från programmet.

Är Katia Mosally med i Idol-juryn?

Ja, sedan år 2021 så är Katia Mosally en av medlemmarna i Idol-juryn. Hon ersatte då Nikki Amini. Under 2024 utgörs Idol-juryn av Katia Mosally, Peg Parnevik, Ash Pournouri och Anders Bagge.

Idoljuryn 2024: Ash Pournouri, Peg Parnevik, Katia Mosally och Anders Bagge. Bildkälla: Stella Pictures.

Var växte Katia Mosally upp?

Katia Mosally växte upp i Alvik, samtidigt som större delen av hennes släkt bodde i Botkyrka, Tensta och Rinkeby.

– Vi fick ibland kommentarer som jaha, tror ni att ni är finare än vi andra. Men det var inte därför, utan mamma och pappa förstod tidigt att vi skulle få andra förutsättningar om vi bodde i ett område som Alvik, berättade Katia Mosally i en intervju med Amelia.

Vilka artister har Katia Mosally jobbat med?

Katia Mosally är utbildad jurist och tog sin examen från Stockholms Universitet år 2011. Samma år läste hon "Intellectual property" på Harvard.

Med den gedigna utbildningen så gjorde Katia Mosally senare kometkarriär – hon har jobbat på skivbolagen Sony och Universal. På det sistnämnda jobbade Katia Mosally enligt sin Linkedin med artister som Billie Eilish, Ariana Grande, Kendrick Lamar, Lady Gaga och Selena Gomez.

Billie Eilish är en av artisterna som Katia Mosally jobbat med. Bildkälla: Jordan Strauss/Invision/AP/TT Bild

Katia Mosally. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Har Katia Mosally barn?

Nej, Katia Mosally har inte barn. I en intervju med Aftonbladet så berättade Katia Mosally mer om hur hon inte hade någon brådska att gifta sig eller bilda familj.



– Men min mamma vill att jag skaffar barn. Det kan jag lova. Oavsett tror jag det är viktigt att prata om det, att man inte bara förutsätter att alla kvinnor vill ha barn. Nu säger jag inte att jag inte vill, men jag är inte redo för det. Jag trodde att jag skulle vara det. Om du hade frågat mig för tio år sedan skulle jag sagt. ”När jag är 35 ska jag ha mitt första barn. Bababababa…” Nu känner jag istället att jag är över 30, men 12 i huvudet. Chilla! Jag hoppas en gång komma dit att jag vill ha barn, men tror också det är viktigt att man är mätt på saker man vill göra själv innan man kan ge av sig själv till en annan människa man har fullt ansvar för. Jag tycker det är orättvist mot barnet att inte kunna göra det, sa Katia till tidningen.

Katia är däremot en väldigt närvarande moster åt sin systers bebis. På Instagram har hon berättat om hur relationen med systersonen betyder oerhört mycket för henne.

"Vi har bara haft honom i några månader, men jag vet att jag hade gått genom eld och lågor för det där lilla leendet som får hela världen att blekna i jämförelse", skrev hon då.

Katia Mosally med sin systerson. Bildkälla: Instagram/katiamosally

Var bor Katia Mosally?

Sedan slutet av år 2010 så har Katia Mosally primärt bott i Los Angeles. I en intervju med Expressen berättade Katia att hon hyr en lägenhet.

– Lägenheten ligger i ett lägenhetskomplex mitt i centrala LA. Här finns en saltvattenpool, jacuzzi och bastu. Det är lite som en oas, och här bor många svenska studenter, berättade Katia i intervjun.

I samma intervju berättade Katia att hon övervägde att köpa hus i LA, men att hon vill testa att bo i New York. Samtidigt är London hennes favoritstad i världen.

– Magkänslan säger halva tiden i London, halva LA, sa hon då.

Vilken dröm!

Katie Mosally tar ett dopp i poolen som hör till lägenheten i Los Angeles. Bildkälla: Instagram/katiamosally

Har Katia Mosally Instagram?

Ja, Katia Mosally finns på Instagram. Där heter hon @katiamosally

Katia Mosally partner – har hon pojkvän eller make?

I en intervju med Hänt berättade Katia 2021 att hon då hade en pojkvän sedan lång tid tillbaka. Katia Mosally har bott mycket i Los Angeles – och pojkvännen som faktiskt var svensk – bodde också i LA. Men Katia ville inte gå mer om vem han var.

– Vet du vad? Jag talar inte för honom. Han får göra sin egna grej. Han är fantastisk på det sättet, på allt han gör. Men han tar steget ut i det publika när han vill göra det. Så jag ska inte prata för mycket om honom, sa hon då.

Katia Mosally är hemlighetsfull om sitt privatliv. Bildkälla: Stella Pictures.

Men ett år senare – hösten 2022 – så stod det klart att det var slut mellan Katia och pojkvännen.

Ett tag efter så fanns Katia på dejtingappar, men i en intervju med Expressen så berättade Katia i slutet av oktober att hon tagit bort apparna. I intervjun beskrev hon också sin killtyp.

– Jag har en tendens att fastna för och träffa killar som kanske inte är jättebra för mig. Jag hittade ett citat som passade så himla bra in på mig. "I saw the red flags, I just thought it was a carnival", sa Katia till Expressen.

– Men jag gillar ju människor som är mycket. Jag gillar ju när det är spännande, berättade hon vidare.