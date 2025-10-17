Sverige-bråk i Robinson – så är Diana och Annas kontakt idag

Det var under tisdagens Robinson-avsnitt som Diana och Anna rök ihop efter att Diana berättat vilken typ av killar hon föredrar att dejta.

Att vara med i Robinson är sannerligen ingen dans på rosor.

Många deltagare har innan äventyret inte helt förstått hur påfrestande tävlingen faktiskt är. Det är därför det varje år händer att någon eller några väljer att åka hem.

Dagligen tampas man mot den gassande solen, pakter, lögner och hugg i ryggen. Deltagarna sover även på bar mark och under 2022 var det flera av deltagarna som gick ut på sociala medier och berättade att det var både orkar, spindlar och ödlor som kröp på dem nattetid.

Ibland hoppar det även apor in i vindskydden i jakt på mat. Någonting som deltagarna ibland fått hjälp med av produktionen.

Men utöver farliga djur och sandloppor är det en sak som alla i tävlingen dagligen tampas med som många tycker är värre än allt det övriga – vilket är den rivande hungern.

– Man vaknar, ställer sig upp för att sedan ramla ihop i en liten hög på marken då man är så energilös. Sedan krälar man omkring en stund på marken innan man kan resa sig igen och så var det varje morgon, berättade Pelle Flood i en intervju med Nyheter24.

Pelle Flood. Bildkälla: TV4

– I början delar man en kokosnöt på en hel grupp. Sedan kanske man adderar lite banan och nån krabba. Sedan måste man ju vinna mat, tillade han.

Men i och med hunger och konstant kamp samtidigt som deltagarna lever tätt inpå varandra så blir det titt som tätt friktion. Och så även i år.



Diana Akela och Anna Wickman Aronsson i storbråk

Det var under torsdagsavsnittet som Diana Akela och Anna Wickman Aronsson rök ihop ordentligt. Anna hävdade att Diana sagt att hon hatar Sverige medan Diana hävdar att hon endast sagt att hon föredrar att dejta män med invandrarursprung framför män med helsvenskt ursprung bland annat på grund av kulturkrock, hur man är till personligheten och så vidare.

Diana och Anna i Robinson. Bildkälla: TV4

– Du berättade att du hade haft svenska killar. Och du drog ner ganska mycket på det och tyckte att de var skit. Sen säger du att 'Sverige är typ snudd på ett skitland med sina saker och ting som vi har här', sa Anna Wickman Aronsson.

– Det där har jag absolut inte sagt. Varför hittar du på?, kontrade Diana.

Diana och Anna bråkade inför hela lägret. Bildkälla: TV4

– Jag hatar inte Sverige, jag älskar mitt land. Jag är född och uppvuxen där. Det den där häxan försöker utmåla mig som, det stämmer inte för fem öre, sa Diana framför gruppen.

Nyheter24 hörde av sig till Diana och frågade om profilerna har någon kontakt i dag.