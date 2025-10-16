TV4-profilens morgon – timmarna före misstänka sexköpet

En TV4-profil åtalas misstänkt för att ha köpt sex av en kvinna. Enligt förundersökningen ska mannen ha tagit ut kontanter samma morgon och bokat en träff via sms.

Under våren 2025 gick polisen igenom en kvinnas mobiltelefon, i samband med en större insats mot sexköp, då en TV4-profil återfanns bland hennes kontakter på WhatsApp.

Mannen har åtalats för misstänkt köpa sexuell tjänst, något som han själv förnekar. Nu framgår det även att mannen ska ha tagit ut kontanter samma morgon som mötet.

TV4-profilen: Timmarna innan mötet

Några timmar innan den misstänkta sexträffen skickade TV4-profilen ett sms till kvinnan. Kort dessförinnan hade han tagit ut 2 000 kronor i kontanter, samma summa som kvinnan angav i sin sexannons för en timmes möte.

Enligt förundersökningen ska mannen ha tagit ut kontanter den 13 november 2023 klockan 05:25 på morgonen. I förhör avböjer mannen att kommentera detta.

Enligt åklagaren pekar både sms-konversation, uttaget och kvinnans kontaktlista på att mannen köpte sex, något han själv förnekar. Han menar att mötet var del av ett journalistiskt uppdrag för att undersöka ett tips om att en högt uppsatt företagschef skulle ha köpt sex.

Bad om träff och specifik klädsel

Mötet ska enligt polisens förundersökning ha ägt rum i november 2023, i en lägenhet utanför Stockholm. Profilen kontaktade kvinnan via sms och föreslog en träff under förmiddagen:

"Hej NN! Vill gärna träffa dig en timme idag. Kan fram till kl 15, men skulle gärna ses idag på förmiddagen. Kanske kl 11 skulle passa?", skrev han då.

I samma konversation uttryckte han ett önskemål kring klädsel.

"Tänkte be om en annan sak också. Har en grej för tjejer i träningskläder. (Tights). Spelar inte så stor roll. Men har du några sådana är det uppskattat", fortsatte han.

Förnekar brott – skyller på journalistiken

Profilen hävdar i polisförhör att han aldrig haft sex med kvinnan, utan att han försökte få henne att ha kläder på sig för att kunna ta henne med ut från lägenheten, något han menar var viktigt för säkerheten i ett potentiellt granskande reportage.

– Det handlar om att framstå som en legitim bokning. Jag tror inte så många frågar om burka, sa han i förhör när polisen undrade varför han valt just tights.

Kvinnan har i sin tur uppgett att hon inte minns mannen, men bekräftar att hon döpt alla sina kunder i kontaktlistan utifrån utseende och vad de gjort. Hon förnekar att hon intervjuats av någon journalist, eller att hon någonsin gått på en promenad med en sådan.