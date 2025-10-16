Sexåtalade TV4-profilens kontaktnamn: "Lite knubbig..."

En profilerad TV4-profil har åtalats misstänkt för att ha köpt sex av en kvinna, men nekar till brott. Nu uppdagas mannens kontaktnamn på WhatsApp, som återfunnits i kvinnans mobiltelefon.

När polisen gick igenom en kvinnans mobiltelefon i våras 2025, i samband med en större insats mot sexköp, återfanns en TV4-profil bland hennes kontakter på WhatsApp. Nu har mannen åtalats misstänkt för att ha köpa sexuell tjänst. Han själv menar att han inte köpt sex och att mötet var en del av hans journalistiska arbete.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om händelsen. Kvinnan, som under polisförhör berättat att hon sålt sex även under graviditet, har lämnat flera detaljer om hur verksamheten sett ut.

Kvinnan om verksamheten – antalet sexköpare på en dag

Expressen redogör för hur kvinnan, under ett polisförhör, berättar hur många "kunder" hon kunde ha på en dag.

– På en dag kanske sju stycken men jag jobbar inte varje dag utan typ tre dagar i veckan. När jag bodde i mitt hus så jobbade jag flera dagar i veckan.

Hon ska ha pausat sitt arbete under en period efter att hon fött sitt barn.

– Innan eller efter förlossningen?, frågade polisen varpå kvinnan svarade:

– Efter förlossningen.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Så hette TV4-profilen på kvinnans mobiltelefon

I polisens förundersökning återfinns en skärmdump från kvinnans telefon som visar TV4-profilens kontakt, och namnet hon gett honom, nämligen "Trevlig lite knubbig svensk man 45 - Knullade".

Annons

Foto: Polisen

"Hur kommer det sig att du har döpt honom till?"

I ett förhör med polis får TV4-profilen frågor om hur det kommer sig att kvinnan döpt hans kontakt till "Trevlig lite knubbig svensk man 45 - Knullade länge" om det inte stämmer att sexuellt umgänge förekommit.

Nedan följer en dialog från förhör, citerad från polisens förundersökning:

Hur kommer det sig att du är döpt till "Trevlig lite knubbig svensk man 45 - Knullade länge"?

Det får du fråga henne.

Det har jag gjort. Hon berättar att hon inte döper någon till det om hon inte haft sex med personen. Ingenstans i er chatt står det att du är knubbig. Hur kan hon ha den uppfattningen om hon nu skulle tycka att du är det?

Det får du fråga henne om också.

Det är vanligt att den säljande parten lägger in personer som de träffat, för att veta om personen kommer en till gång, att då veta om personen är bra eller dålig. Ditt namn tyder på att ni träffats och att ni haft sex.

Jag har etablerat en relation men inte haft något sexuellt umgänge.

Vad skulle hon ha för motiv med att lägga in ditt nummer som "Knullade länge?".

Det vet inte jag.