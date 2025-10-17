Love Hedlund Stenmarck har gjort succé i Idol 2025, och fortsätter imponera på juryn. Men det är två personer som han inte vill ha i publiken – och det är hans föräldrar Hanna Hedlund och Martin Stenmarck.

Lördag den 18 oktober är det dags för höstens livesändningar att dra igång i Idol, men i år ser upplägget lite annorlunda ut. De två första lördagsfinalerna består nämligen av dueller där deltagarna möter varandra.

Och en av deltagarna som tävlar i den första lördagsfinalen är Love Hedlund Stenmarck. Under sin audtion golvade 18-åringen juryn med sitt framträdande och därefter fortsatte han att briljera i programmet. Under programmets slutaudition skulle deltagarna tävla i solosång, och juryn valde då att skicka Love direkt till lördagsfinalerna.

Topp 16 i Idol 2025. Foto: Jakob Dahlström/TV4

Love Hedlund Stenmarcks föräldrar är Hanna Hedlund och Martin Stenmarck

Men Love Hedlund Stenmarck är inte det enda välkända ansiktet familjen. Idol-stjärnan är nämligen son till Hanna Hedlund, 50, och Martin Stenmarck, 53. Nyheter24 träffade Idol-deltagaren inför den första lördagsfinalen, och han berättade då om allt från tipset han fått från föräldrarna till vem han ser som det största hotet.

Vem är din största rival i Idol 2025, om du måste välja?

– Det är svårt att säga för jag älskar ju alla liksom. Men jag säger nog ändå Love (Backlund, reds. anm) Vi konkurrerar ju med namnen redan. Det är två Idol-Love.

Vem i juryn är läskigast?

– Åh, svårt… Jag tycker inte att någon i juryn är särskilt läskig. Jag tycker att alla kommer med konstruktiv kritik. Men den som är hårdast är väl ändå Katia eller Ash. Men jag gillar Katia och Ash väldigt mycket för att de är ärliga.

Vad har föräldrarna gett dig för råd?

– Att jag ska försöka vara mig själv, även i sådana här situationer. Det är ju bra för jag kan inte riktigt vara på något annat sätt. Jag har märkt det, att jag borde kanske skaffa ett filter. Men jag har det inte nu.

Vem av mamma och pappa är du mest lik?

– Utseendemässigt så är det väl mamma som jag är mest lik. Men musikaliskt, då tycker jag inte jag är så lik någon av dem egentligen. Jag har väl tagit inspiration och sådana saker, men i grund och botten är jag min egen person.



Martin Stenmarck och Hanna Hedlund. Foto: Stella Pictures

Love Hedlund Stenmarck tävlar i Idol 2025

Under programmets slutaudition så lös däremot föräldrarna Hanna Hedlund och Martin Stenmarck med sin frånvaro i publiken. Och det visar sig vara Love själv som inte vill att föräldrarna sitter i publiken.

– Jag kände att jag ville att jag skulle kunna briljera själv utan att de skulle synas i bild. Jag vet ju hur tv fungerar, jag fattar hur produktionen kommer vinkla det. Då kommer ju kameran kanske att ligga på dem istället för på mig. Och det kände jag inte var så kul.

Men kommer de få komma på lördagsfinalerna?