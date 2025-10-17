Love Hedlund Stenmarck: "Har det efternamn jag har"

Love Hedlund Stenmarck kallades "nepo-baby" redan innan han kom med i Idol. – Jag får gå in för att själv äga det, säger Love Hedlund Stenmarck.

Love Hedlund Stenmarck blev omtalad redan under uttagningarna till Idol. Att bli uppmärksammad redan före de direktsända programmen hade han inte räknat med – och situationen är ovan för 18-åringen:

— Jag har inte världens bästa självförtroende och jag har aldrig upplevt att bli omtalad på det här sättet. Men jag har fått otroligt mycket kärlek, så det är bara att tacka dem som tycker att jag har gjort bra ifrån mig, säger han.

Love Hedlund Stenmarck. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Love Hedlund Stenmarck är son till Martin Stenmarck och Hanna Hedlund

Hans föräldrar är artisterna Martin Stenmarck och Hanna Hedlund, och Love Stenmarck Hedlund har fått en hel del kommentarer om att han ska ha tagit sig vidare på grund av sina kända föräldrar.

Martin Stenmarck och Hanna Hedlund. Bildkälla: Bertil Ericsson/TT Bild

Det har han valt att själv ta upp på sociala medier.

— Jag får gå in för att själv äga det. Jag har ju det efternamn jag har och mina föräldrar gör det de gör. Folk har fördomar som är svåra att ändra på. Men jag ska försöka, och verkligen göra mitt bästa, säger han.

Nora Lundmark har slagit utanför Sverige

22-åriga Nora Lundmark har även hon tagit sig vidare i Idol-kampen. Hon utmärkte sig redan på audition då hon golvade juryn med en överraskande version av Nicki Minajs låt Anaconda.

Nu vill hon visa att hon kan mer i sitt artisteri än att spexa:

— Anaconda har alltid varit mitt paradnummer, jag sjöng den i duschen när jag var tio år när alla andra sjöng Beyoncés Halo. Men jag har också en sansad sida som jag ser fram emot att visa upp, säger hon.

Klippet från Nora Lundmarks audition har blivit en snackis i sociala medier, även utanför Sveriges gränser.

— Det är helt fantastiskt. Klippet är jättestort i Brasilien, Australien och Belgien, det är så coolt!, säger hon.

Love Stenmarcks Hedlunds strategi till finalen

Love Stenmarck Hedlund försöker att inte tänka för mycket på vad som skulle hända om han tar hem segern i ”Idol”, men har en tydlig strategi inför lördagsfinalerna:

— Jag är ”along for the ride”, och vill ha kul på vägen.