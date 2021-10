Snart går den kusligaste högtiden på året av stapeln, och vi är många som säkerligen är mer än redo att ta oss an ett gäng skräckfilmer inför detta. Men är du modig nog?

Netflix läskiga skräckfilmer inför halloween 2021

Även om klassiker alltid går hem, så är det aldrig fel att bänka sig framför en ny skräckis. Nyheter24 listar de nya skräckfilmer som Netflix släpper inför halloween 2021.

"No One Gets Out Alive" (29 september)

Den mörka skräckisen "No One Gets Out Alive" släpptes på streamingtjänsten redan 29 september, och handlar om en kvinna som anländer till Cleveland som papperslös – men i jakten på den amerikanska drömmen.

Vistelsen på det nedgångna pensionatet blir dock ingenting annat än en mardröm.

"There's Someone Inside Your House" (6 oktober)

Den 6 oktober släppte Netflix skräckisen "There's Someone Inside Your House". Handlingen? En maskerad mördare börjar förfölja ett gäng gymnasieungdomar – och avslöjar deras allra mörkaste hemligheter.

"Fever Dream" (13 oktober)

År 2016 släpptes Samanta Schweblin romanen Räddningsavstånd, som nu blivit chilensk skräckfilm på Netflix. Serien släpptes den 13 oktober och ska, enligt beskrivningen, beröra både "brustna själar" och naturkatastrofer.

"Night Teeth" (20 oktober)

Vad är mer halloween än blodtörstande vampyrer? I "Night Teeth", som släpps 20 oktober, möter vi en ung chaufför som olyckligt nog hämtar upp två fest- och blodsugna kvinnor som visar honom en värld han helst inte hade velat se.

En av huvudrollerna spelas av ingen mindre än Megan Fox.

"Hypnotic" (27 oktober)

Den 27 oktober rullas skräckfilmen "Hypnotic" ut på Netflix. I denna rulle söker en kvinna hjälp hos en välkänd hypnoterapeut, men hon gör snart en mörk upptäckt som visar sig ha dödliga konsekvenser.