Att skräckfilmer kan vara läskiga är känt sedan länge. Men visst blir de ännu lite otäckare om rysaren bygger på verkliga händelser?

Buzzfeed har listat 21 filmer som du kanske inte insett är baserade på en sann historia.

Wes Craven regisserade Scream och andra skräckklassiker. (Matt Sayles)

1. Scream (1996)

Wes Cravens metaklassiker om ungdomar som en efter en faller offer för en maskklädd seriemördare är löst baserad på ett antal mord som skedde i Florida, USA.

Under hösten 1990 begav sig Danny Rolling på en mordturné som slutade med att han mördade fyra studenter på fem dagar. Danny Rolling arresterades senare samma år och dömdes 1994 till döden. Han avrättades med en dödlig injektion 2006.

I Scream är det däremot – spoiler alert – inte en ensam galning som härjar utan två stycken, låt oss säga mindre begåvade individer, som arbetar i lag. I uppföljarväg har det kommit en Scream 2 (mycket bra!), Scream 3 (mindre bra!), Scream 4 (överraskande bra) och en TV-serie för tweens på MTV.

Armin Meiwes, Tysklands mest kända kannibal. (Michael Probst/TT)

2. Grimm Love (2006)

Grimm Love är en tysk film med Keri Russel i huvudrollen som bygger på historien om Armin Meiwes. Om det namnet låter bekant beror det på att han en av världens mest ökända kannibaler.

2001 mördade och åt Meiwes upp ett "frivilligt offer" han hade hittat på internet. Det efter duon hade försökt tillaga och äta offrets penis. Mysigt. Se filmen om du vill ta del av Meiwes festmåltid.

Vålnader ligger bakom hemskheterna i The Entity. (Shutterstock)

3. The Entity (1982)

Den här får nog kategoriseras bland de mest "löst baserade" på en verklig historia. I filmen blir en kvinna misshandlad och våldtagen av en okänd entitet.

Detta har sitt ursprung i ett fall från 1974 innehållandes en kvinna vid namn Doris Bither. Hon menade att tre mäns vålnader våldtagit henne.

Forskare på University of California, Los Angeles, studerade sedan kvinnan för att försöka ta reda på vad som verkligen hänt. Vill du veta svaret – se filmen!

Kinesiska krigsfångar tillfångatagna av Japan. (Shutterstock)

4. Men Behind the Sun (1988)

Filmen är baserad på verkliga historiska händelser om mänskliga experiment på kinesiska och sovjetiska krigsfångar i Japan under andra världskriget.

Möjligtvis har filmen tagit sig lite konstnärliga friheter. Bland annat fryser man sönder en kvinnas händer, en mans inälvor exploderar och en katt blir uppäten levande av råttor.

Med det sagt kan man förutsätta att vissa av experimenten fångarna utsattes för på riktigt åtminstone kommer i närheten av otäckhet.

Bild från rättegången kring Anneliese Michels död. (Hillebrecht/TT)

5. The Exorcism of Emily Rose (2005)

The Exorcism of Emily Rose handlar som titeln indikerar om exorcismen av Emily Rose. I verkligheten hette dock flickan Anneliese Michel som istället för läkarvård fick genomgå en exorcism av den katolska kyrkan och ett år senare hittades död.

Hennes föräldrar var övertygande om att att hon var besatt av djävulen. På riktigt led hon förmodligen av epilepsi och mental ohälsa.

Något prästerna inte tog någon vidare hänsyn till när de försökte driva ut de onda andarna ur flickans kropp.

Den berömda duschscenen i Psycho (AP/TT)

6. Psycho (1960)

Alfred Hitchcocks mästerverk är även den inspirerad av en riktig historia. Och det är inte vilken historia som helst heller. Psycho's huvudkaraktär Norman Bates lånar nämligen väldigt mycket från verklighetens Ed Gein, en av USA:s mest kända mördare.

Båda två har avlidna, dominanta mödrar som de dedikerat ett helt rum till och båda klär sig i kvinnokläder. Gein bodde dessutom endast 64 kilometer ifrån Robert Bloch vars novell ligger till grund för filmen.

Den klassiska duschscenen där Janet Leigh tags av daga medelst kniv har etsat sig fast på näthinnan hos både biobesökare och popkulturen.

Filmens regissör Scott Derrickson. (Evan Agostini/TT)

7. Deliver Us From Evil (2014)

Nya skräckmästaren Scott Derricksons andra bidrag till listan efter The Exorcism of Emily Rose. Deliver Us From Evil har Eric Bana i huvudrollen som Ralph Sarchie och bygger på hans bok Beware the Night från 2001.

Filmen handlar om exorcismer han "bevittnat" och annan demonisk besatthet. Olivia Munn som spelar mot Bana har sagt att hon inte trodde på historierna förrän hon fick höra de riktiga inspelningarna från Sarchie.

Sarchie säger att han alltid har med sig heligt vatten och träkors ifall demoner skulle attackera.

Det berömda spökande huset i Amityville. (Richard Drew/TT)

8. Amityville Horror (1979)

Var ska man ens börja här? En snygg segway kan ju vara att Ralph Sarchie från föregående punkt på listan brukade jobba ihop med Ed och Lorraine Warren. Jaha, det säger ju inte så mycket tänker du kanske då.

Men det gör det! Paret undersöker övernaturliga ting och deras mest kända fall är morden i Amityville. 1974 sköt den då 23 år gamla Ronald DeFeo ihjäl sina föräldrar och sina fyra syskon i deras hem i Amityville. Huset ska sedan dess varit besatt av onda andar.

Trots det flyttar nya familjer in gång på gång vilket har gett upphov till filmerna om Amityvile, där den första alltså heter Amityville Horror. De andra kommer vi återvända till längre ner på listan.

Poster för Jeepers Creepers 3 som hade premiär 2017. (Shutterstock)

9. Jeepers Creepers (2001)

Jeepers Creepers lånar sin öppningsscen från mordet på Marilyn DePue av hennes ex-make Dennis. Efter att ett av deras barn inte velat följa med till Dennis blev han vansinnig och mördade sin före detta och la kroppen i bilen.

Ett äldre syskonpar som lekte nummerplåtsleken upptäcker sedan Dennis när han ska göra sig av med Marilyns kvarlevor i en övergiven kyrka.

Filmen har fått två stycken uppföljare, den ena sämre än den andra.

Köerna ringlade sig långa för att se The Exorcist på bio. (Ron Frehm/TT)

10. The Exorcist (1973)

William Friedkins rysarklassisker är – ja, du gissade det– baserad på exorcismer utförda av den katolska kyrkan.

En 14-årig pojke vars namn är okänt uppvisade ett "demoniskt beteende", vilket ledde till att han fick genomgå ett antal exorcismer under slutet av 1940-talet. Om detta skrevs det senare en bok, vilken filmen bygger sin historia på.

Filmen skrämde förresten livet ur biobesökarna under 70-talet. Vissa biografer tillhandahöll exempelvis speciella "Exorcist-spypåsar". Bara en sån sak.

Lorraine Warren, vars berättelser ligger till grund för filmerna i Conjuring-universumet. (Chris Pizzello/TT)

11. The Nun (2018)

Här får vi anledning att återkomma till paret Ed och Lorraine Warren. Den här rysaren handlar om en spökande nunna vid namn Valak och är en så kallad "prequel" till The Conjuring som vi kommer få anledning till att åkerkomma lite senare.

Enligt regissören James Wan är The Nun inspirerad av Lorrain Warrens egna upplevelser av en nunna-liknande demon som hemsökte henne under 1970-talet.

Aliens skrämmer i filmen Fire in the Sky. (Shutterstock)

12. Fire in the Sky (1993)

Filmen är baserad på Travis Waltons bok om hur han blev bortförd av utomjordingar på 1970-talet. En historia som skeptiker anser vara lite annat än en stor bluff.

Enligt Walton själv så kom en ljusstråle från ett UFO som placerade honom ombord på skeppet där han blev undersökt av tre korta, skalliga figurer. Scenen i filmen där dessa aliens genomför denna undersökning är särskilt otäck.

Han ska sedan ha slagits med dem, innan en hjälmprydd människa förde honom till ett rum och placerat en plastmask över hans ansikte. Därefter vaknade han på en motorväg på jorden med ett tefat flygande över sig.

En seans går fruktansvärt fel i Veronica. (Shutterstock)

13. Verónica (2017)

Den här spanska skräckisen som skrämde livet ur biobesökare för några år sedan är även den baserad på en sann händelse. Eller nåja, det beror nog hur mycket man tror på demoner och dylikt.

Filmen tar avstamp i historien om Estefania Gutierrez Lazaro som började hallucinera och få slaganfall när hon skulle utföra en seans för att kontakta sin väns döde pojkvän.

Seansen blev inte jättelyckad, utan slutade i Estefanias död och hennes hus ska sedan dess vara hemsökt.

Det mördas hejvilt i Texarkana, Texas. (Shutterstock)

14. The Town that Dreaded Sundown (1976)

Filmen bygger på de så kallade "Texarkana Moonlight Murders" som ägde rum i delstaten Texas under 1940-talet. En seriemördare attackerade åtta personer på en vecka, varav fem personer dog.

Mördaren går under öknamnet "The Phantom Killer" och än idag vet man inte vem mördaren var... eller är. En nyinspelning av filmen gjordes 2014 med Addison Timlin i huvudrollen.

Massjälvmorden i Jonestown. (AP/TT)

15. The Sacrament (2013)

Kanske inte den mest välkända filmen på listan, men historien den bygger på är desto mer bekant. Den lånar nämligen friskt från verklighetens Jonestown och de (beroende hur man ser på det) mord eller självmord som begicks av sekten The Peoples Temple år 1978.

Totalt övertygade kyrkans karismatiske ledare Jim Jones 904 personer att dricka de cyanidspetsade drinkarna som avslutade deras liv. Du kanske hört det amerikanska uttrycket "Don't drink the Kool-Aid"?

Det härstammar från historien om Peoples Temple. Kool-Aid är en amerikansk drinkmix som här blandades med cyanid, vilket sektmedlemmarna drack och sedan somnade in. Uttrycket syftar till att du inte blint ska lyda en auktoritär ledarfigur.

Vera Farmiga spelar en huvudroll i Conjuring-universumet, här med den onda dockan Annabelle. (Justin Lubin/TT)

16. The Conjuring (2013)

Från samma år hittar vi The Conjuring, filmen som lade grunden hela The Conjuring Universe. I universumet ingår utöver de två Conjuring-filmerna, tre filmer om onda dockan Annabelle, en om den onda nunnan Valak som vi nämnt tidigare, samt The Curse of La Llorona. Dessutom är en uppföljare på g till nästan samtliga filmer.

The Conjuring utgår från paret Ed och Lorrains egna upplevelser om vad som hände hos familjen Perron under början på 1970-talet. Deras hem ska då ha fått besök av en otäck häxa som tidigare bott i huset.

Dessutom ska marken runt huset varit förbannad så att alla som beträdde den dog en hemsk död. Och det är alltså dessa historier som filmen låtit sig inspireras av.

Staty av The Mothman i Point Pleasence, West Virginia. (Shutterstock)

17. The Mothman Prophecies (2002)

I den här rysaren hittar vi Richard Gere och Laura Linney i huvudrollerna. Filmen bygger på en bok skriven av Richard Geres karaktär John Keel, i filmen omdöpt till John Klein, som handlar om legenden om The Mothman.

Till hälften mal, hälften människa, så terroriserar The Mothman folket i West Virginia, USA. John Keel ska ha sett figuren röra sig i Point Pleasant på 1960-talet.

The Mothman ska ha förutspått kollapsen av The Silver Bridge några år senare, vilket också är med i filmen.

The Strangers lånar delar av sin handling från Manson-morden. (AP/TT)

18. The Strangers (2008)

En slasher som blev något av en succé när den släpptes. Handlingen går ut på att ett gäng främlingar bryter sig in i ett intet ont anandes pars villa och går till attack. Bryan Bertino som både skrivit och regisserat filmen har berättat att den lånar från både Manson-morden och mindre kända the Keddie Cabin murders.

Historien om Charles Manson utgår vi från att ni känner till – om inte, hyr Quentin Tarantinos oerhört faktatrogna epos Once Upon A Time In Hollywood och sätt in er i ämnet.

Vi avhandlar istället Keddie-morden, där en mor, hennes dotter, hennes son, samt sonens vän mördades i en stuga 1981 i Sierra Nevada, USA. Precis som i filmen ska det ha varit flera angripare som attackerat och än idag har ingen åtalats för morden.

The Strangers har förresten en av skräckvärldens bästa meningsrepliker. Ett av offren frågar en av mördarna varför de gör detta och mördaren svarar iskallt: "För att ni var hemma". En betydligt svagare uppföljare såg dagens ljus tio år senare med titeln The Strangers: Prey at Night.

Gertrude Baniszewski med sin advokaten under rättegången för mordet på Sylvia Likens, 16. (AP/TT)

19. An American Crime (2007)

Det amerikanska brottet ifråga är mordet på Sylvia Likens utfört av Gertrude Baniszewski i Indianapolis, USA. Ellen Page spelar rollen som den förstnämnde och Cathrine Keener den sistnämnde. 1965 torterade Baniszewski den endast 16 år gamla Likens till döds under tre månaders tid.

En polis som undersökte fallet sa att det var "det mest sadistiska han sett under sina 35 år i kåren". Baniszewski hade tagit över rollen som Sylvias vårdnadshavare när hennes mor åkte in i fängelse.

Då började en närmast overklig tortyr där Baniszewski även fick sina barn och grannungar att delta i misshandeln. Vad som sedan skedde är alldeles för vidrigt för att gå i tryck. Se på egen risk.

En av Australiens värsta seriemördare, Ivan Milat. (Rick Rycroft/TT)

20. Wolf Creek (2005)

Denna australienska uppsprättarrulle är något av en kultfilm för många skräckfilmsentusiaster. Wolf Creek handlar om en serie mord som begicks av Ivan Milat i New South Wales, Australien, mellan 1989 och 1993.

Sju stycken ungdomar mellan 19-22 hittades mördade under den här tidsperioden. Fem av offren var utländska "backpackers" som turistade runt på den australienska landsbygden.

Händelserna kallas därför för "the Backpacker Murders" och filmen bygger sin handling på dessa. Den lånar även från mordet på Peter Falconio, också han en utländsk turist, sju år senare.

Damien Echols, Jessie Misskelley och Jason Baldwin, mer kända som The West Memphis Three. (Danny Johnstone/TT)

21. Devil's Knot (2013)

Sist på listan hittar vi Devil's Knot med bland andra Colin Firth och Reese Witherspoon i rollerna. Filmen handlar om The West Memphis Three, tre män som när de var tonåringar dömdes för att ha mördad tre barn.

Morden begick i West Memphis, USA, år 1994 och ska ha varit en del av en satanistisk ritual som tonåringarna utfört. Efter att nya bevis framkommit och frågetecken uppstått kring deras erkännanden släpptes männen år 2011, de hade då spenderat drygt 18 år i fängelse.

Devil's Knot centrerar sin handling runt de olika rättegångarna, så det är lite oklart varför Buzzfeed tror att det är en skräckfilm. Nåja, en sann historia är det åtminstone och filmen är väl helt okej den också. Så var det med det.