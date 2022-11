Är du flygrädd? – Då ska du göra så här enligt piloten

Om du är en av dem som är rädda för turbulens kan en lösning vara att ta det tidigare flyget i stället för att flyga senare under dagen. Detta säger piloten Morgan Smith till the New York Times.



Stigande värme

I en intervju med tidningen säger piloten att morgonflygen har mindre risk att drabbas av turbulens på grund av effekterna av stigande värme.

– När dagen värms upp på eftermiddagen, ökar värmen som stiger från landet risken för turbulens nära marken och turbulens orsakad av stormar, säger Morgan Smith.

Sitt fastspänd när det blir skakigt

Piloten hade också ett par andra förslag för dem som var oroliga för skakiga flygresor.

– Det enda man borde vara orolig över när det blir turbulens på flyget är att eventuellt spilla ut sin dricka, säger hon till tidningen.

De flesta turbulens relaterade olyckorna inträffar då passagerare inte sitter fastspända i sina säten. Morgan Smiths bästa tips är att alltid ha säkerhetsbältet fastspänt och inte placera sin dricka på sin laptop.

Ett ytterligare tips är att sitta längre fram i flygplanet då turbulensen upplevs mildare där.