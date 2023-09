Så mycket kostar kungahuset Sverige – varje dag

– Sverige brukar anses ha ett ganska kostnadseffektivt kungahus, säger TV4:s politiska reporter Jens B Nordström i TV4 Nyhetsmorgon.



Apanage kostar mest

Han har mätt ut vilka kostnader som kommer av Sveriges kungahus. Han konstaterar att det är apanaget som kostar skattebetalarna allra mest – en summa som var år 2021 på 147 miljoner kronor. Fördelat på årets 365 dagar kostade apanaget ungefär 402 740 kronor varje dag under 2021.

Nordström påpekar även att kungen har fått "en löneförhöjning" under den senaste tiden och att apanaget gått upp till 149 miljoner kronor per år – alltså kostar apanaget numera hela 408 219 kronor per dag.

De övriga kostnaderna under 2021 var betydligt mindre: Personalkostnaderna låg på 63 miljoner, driftkostnader på 20,1 miljoner och privata kostnader hamnade på 13,6 miljoner kronor.

Kungen och drottningen spenderar mest

De privata kostnaderna fördelas mellan kungen och drottningen, kronprinsessan Victoria och Daniel samt prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Eftersom prinsessan Madeleine och Chris har skrivit ut sig själva ur kungahuset får de inga officiella uppdrag och således inga pengar.

Kungen och drottningen på besök i Västerås. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kungen och drottningen spenderade 8 miljoner kronor under 2021. Kronprinsessan Victoria och Daniel spenderade å sin sida 4,5 miljoner, och Carl Philip och Sofia gjorde av med 1,1 miljoner kronor.

Kronprinsessan Victoria och Daniel på slottet. Foto: Claudio Bresciani/TT Prins Carl Philip och Sofia. Foto: Christine Olsson/TT

Sveriges kungahus sjätte dyraste

Internationellt sett är Sveriges kungahus det sjätte dyraste – i ledningen ligger Storbritanniens kungahus.

– Våra kungligheter är ganska sansade och inte lika stökiga som en del man hittar i andra länder, påpekar Nordström i TV4 Nyhetsmorgon.