Sverige kan bli Putins nästa måltavla: "Förbereder oss"

Skulle Ryssland vinna kriget finns en risk att Sverige blir nästa måltavla.

– Vi förbereder oss på det, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard.

Den 15 augusti ska Donald Trump och Vladimir Putin träffas i Alaska för att diskutera det pågående kriget i Ukraina. Trump har så sent som i förra veckan uttryckt att han tror att man är "väldigt nära" ett fredsavtal.

Sverige kan bli rysk måltavla: "Rustar på ett historiskt sätt"

Under tisdagen gästade Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard Nyhetsmorgon, där hon gav sin syn på saken.

– Jag är inte särskilt optimistisk överhuvudtaget över den situation som vi har och det krig som är inne på fjärde året, säger hon.

Malmer Stenergard poängterar även att det är av största vikt att Sverige och Nato börjar förbereda sig och rustar upp. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har tidigare sagt att hur kriget i Ukraina slutar kan ha en stor betydelse för Europas framtid. Skulle Ryssland vinna kriget finns en risk att landets självförtroende ökar, och att de därmed fortsätter att attackera andra länder.