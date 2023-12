Vad är ett elbilsdäck? Vi listar ut svaret på Gotland

En återkommande uppmaning gällande trafiksäkerhet är att ha bra däck på bilen, eftersom de är det enda som faktiskt har kontakt med vägbanan.



Moderna bilar blir hela tiden smartare genom diverse assistanssystem och digitala hjälpmedel som ska hjälpa minimera den mänskliga faktorn.

Om man dock väljer att köra runt på dåliga däck spelar inget av de ovan nämnda säkerhetsfunktionerna någon större roll. Olycksrisken ökar markant.

Banan för elbilar

Däcktillverkaren Michelin bjöd in till motorbanan Gotland Ring som ligger på norra delen av Gotland.

Det är en racerbana som klassas som världens längsta enligt moderna standarder med en längd på 7,3 kilometer.

Gotland Ring ska vara världens första hållbara racingbana. Foto: Michelin

Gotland Ring stoltserar även med att vara världens första hållbara racerbana. Banan och byggnaderna är byggda med återvunna material, och all el som förbrukas kommer från de kringliggande vindkraftverken och solkraft.



Elen går bland annat till ett par snabbladdare som står precis intill banan för de som vill pressa sina elektrifierade bilar under några varv.

En hållbar omställning

Övergången till eldrift påverkar inte bara biltillverkarna, utan även däckindustrin.

Michelin vill naturligtvis hänga med i svängarna och lägger därför stort fokus på att anpassa däckutbudet för eldrivna fordon och moderna hållbarhetskrav.

Elbilarnas vikt är en utmaning vid däckutveckling. Foto: Michelin

Här krävs en avvägning mellan rullmotstånd och säkerhet, samtidigt som bullernivån från däcken också är viktigare än någonsin med tanke på elbilarnas i övrigt tysta framfart.



Elbilars påverkan är betydande

Elbilar har generellt mycket högre vridmoment än motsvarande bensin- och dieselbilar, och vridet levereras dessutom direkt vilket resulterar i ökat däckslitage.

De stora batterierna som driver elbilar medför generellt en högre tjänstevikt än motsvarande i förbränningsbilar vilket även det påskyndar slitaget.

Michelins egna tester visar att elbilar sliter ut däcken cirka 20 procent snabbare än bilar med förbränningsmotor.

Två utvalda sommardäck

Under vår vistelse på Gotland Ring fick vi möjlighet att undersöka två olika sommardäck, Michelin e-Primacy och Michelin Pilot Sport EV.

Däcket e-Primacy har utvecklats med fokus på att sänka rullmotståndet så mycket som möjligt och samtidigt bibehålla en lång livslängd.

Pilot Sport EV är mer fokuserat på prestanda där däcket ska ge bättre fäste, samtidigt som det ska maximera räckvidden och vara så tyst som möjligt. Detta har varit en stor utmaning enligt Michelin.

En entusiastisk ägare

För att demonstrera exakt hur Michelins däck presterar avseende rullmotstånd, bromsegenskaper och köregenskaper på elbilar fick vi prova på ett antal testmoment.

När vi anlände till Gotland Ring möttes vi av den finlandssvenska ägaren Alec Arho-Havrén, som engagerat berättade om hållbarhetsarbetet kring banan samt dess förflutna som kalkstensbrott.

Vindkraftverken runt banan förser elbilarna med ström. Foto: Michelin

Efter genomgången fick vi möjlighet att åka med i två olika Porsche Taycan med Alec bakom ratten (LÄNK). Den ena bilen var utrustad med Pilot Sport 4S och den andra med Pilot Sport 4.



Himlen lyste grått men bristen på nederbörd innebar en torr bana som bjöd in till ordentlig dynamisk körning på de två prestandadäcken.

Full rulle runt banan

Med Alec bakom ratten var det full rulle runt banan. Han visade att det är möjligt att hålla gasen i botten på ställen där mindre erfarna förare tveklöst hade valt att släppa på pedalen.

Efter att ha åkt med i båda bilarna på olika däck kunde vi konstatera att prestandadäcket Pilot Sport 4S är det som uppfattas som snabbast och som har högst grepp i kurvorna.

Pilot Sport 4 är även det ett kompetent däck men det tillåter aningen mer sladd vilket möjliggör en livligare körstil där körglädje prioriteras framför rekordsnabba varvtider.

Kortast bromssträcka på vått underlag

Under dagen fick vi även delta i tre andra övningar där Michelin satte sina egna däck på prov mot en konkurrent.

Den första aktiviteten innefattade hård inbromsning på vått underlag. Bilarna var ett gäng Volvo XC40 Recharge, med vilka däcket Michelin Sport EV sattes på prov mot Pirelli P Zero.

Ett test av bromssträcka på blött underlag stod på programmet. Foto: Michelin

Under själva inbromsningen märktes ingen större skillnad mellan däcken men resultatet var tydligt. Under dagen hade Michelin-däcket haft en genomsnittlig bromssträcka på 23,7 meter medan Pirelli kvalade in på 24,7 meter i snitt.



Vem har lägst rullmotstånd?

Den andra aktiviteten var en visuell demonstration av rullmotståndet där två A-klassade däck ställdes mot varandra.

Michelins e-Primacy slog konkurrenten Continental EcoContact 6 gång på gång vilket indikerar att Michelins arbete för minimalt rullmotstånd och maximal räckvidd har lönat sig.

Körning på torrt blev blött

Moment tre bestod av ett test av bullernivå och körupplevelse.

Aktiviteten var tänkt att hållas på torrt underlag men den tidigare nämnda grå himlen hade öppnat sig, och regnet hade snabbt blött ner det tidigare torra underlaget.

Skribenten lyssnar på däckljudet i Polestar 2. Foto: Michelin

Vi roterade mellan ett gäng identiska Polestar 2 för att känna skillnaden mellan e-Primacy och Pilot Sport EV.



Båda däck presterade bra men tempot runt banan var lugnt och det kraftiga regnfallet gjorde det svårt att jämföra ljudnivån.

Relevant för alla bilar

Michelin är tydliga med att alla deras däck är kompatibla med elbilar, men att vissa däck kategoriseras som elbilsanpassade.

Troligtvis kommer klassningen med tiden att försvinna, då även en konventionell förbränningsbil självklart gynnas av lågt rullmotstånd, lång livslängd och lågt däckljud.

Michelins svenska VD, Marika Hoflund, berättade att däcktillverkaren tar hållbarhetsarbetet på största allvar där den största utmaningen är att förlänga däckens livscykel.

Hoflund menar att ett premiumdäck kan slitas ner till den lagliga gränsen på 1,6 millimeters mönsterdjup utan att trafiksäkerheten äventyras.

Michelins långa erfarenhet verkar uppenbarligen ge utdelning nu när elbilarna höjer kraven på däckens kombination av livslängd, säkerhet och rullmotstånd.