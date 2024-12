Morgonens nyheter 10 december

Misstänkt farliga föremål hittade

I Uppsala hittade man under natten till tisdagen misstänkta farliga föremål i en frisörsalong i området Gränby. De oskadliggjordes senare av nationella bombskyddet vid 06 på tisdagsmorgonen. Polisen ville under morgonen inte gå in på vilken typ av föremål det rör sig om.

Läs mer om händelsen här.

LÄS MER: Kundernas besvikelse på Max: "Snobbrestaurang"

LÄS MER: Kunderna rasar mot Arla – tänker bojkotta mejerijätten

Kvinna död efter krock med lastbil

En kvinna i 75-årsåldern dog under natten till tisdagen efter att bilen hon färdades i krockade med en lastbil. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus efter olyckan, men hennes liv gick inte att rädda och hon dog senare.

Läs mer om olyckan här.

Man påkörd – allvarligt skadad

En man skadades allvarligt efter att ha blivit påkörd av en bil i Västerås under måndagskvällen. Mannen fördes med ambulans till sjukhus.

Enligt vittnen ska någon ha kört på mannen med flit. Polisen har inlett en utredning gällande försök till mord.

Läs mer om händelsen här.

LÄS MER: Systembolagets uppmaning till alla kunder

LÄS MER: Det måste du göra – innan matavfallspåsen fryser fast

LÄS MER: TV4-profilens sms innan sexköpet: "Riktigt kåt just nu"