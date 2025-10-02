Nyheter24
Så tog Nadia Kandil sig genom uppbrottet: "Som ett dödsfall"

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 16:30
Till vänster syns en siluett av en kvinna som står vid fönstret med ryggen mot. Till vänster står Nadia Kandil i en mörk axellös svart klänning.
Nadia Kandil om uppbrott och bokdebut. Foto: Jessica Gow/TT & Fredrik Sandberg/TT

Skilsmässomånaden oktober är här, och en som vet hur det känns när kärlek dör är poddaren och numera debutförfattaren Nadia Kandil.

Wilma Kloo
Wilma Kloo,
Reporter

Oktober är här – månaden då flest par går skilda vägar enligt statistik. En som vet hur det känns när kärleken tar slut är poddaren och nu även debuterande författaren Nadia Kandil. I sin nya roman "han kom hem och sa det är slut" skildrar hon ett mörkt uppbrott som lämnar huvudpersonen i ett känslomässigt vakuum. 

Inspiration till boken kom i samband med att Kandil själv blev dumpad och beskriver uppbrottet som en emotionell chock.

– Det är den största katastrof som någonsin har drabbat mig. Det är som ett dödsfall. Det här är också det att någon har tagit aktivt val att inte vara med dig längre, säger hon i P3 Morgonpasset.

För Kandil blev vägen tillbaka en långsam process med terapi, rutiner och stöd från vänner. Bokens huvudperson Nikki väljer däremot en annan väg – hon rasar, hon vägrar vara rationell, och hon låter sorgen ta över.

– Nikki är supernonchalant, hon tror hon är den enda som det har hänt för i hela världen.

Trots att boken inte är självbiografisk, är känslan igenkännbar för många. 

– Alla kan känna igen sig i ett heartbreak, säger Kandil.

Att vara i relation av rätt orsak

Sexrådgivaren Ann-Sofi Lager bekräftar att oktober är en kritisk månad för många relationer. Men det behöver inte bli så. Hon menar att nyckeln till en hållbar relation ligger i att börja jobba på den redan innan krisen knackar på dörren.

– En relation tar vi hand om hela året, inte bara på sommaren, säger Lager i Sveriges Radio.

Enligt Lager handlar allt om förväntningar och att par behöver prata om hur de har det.

– Man tänker att nu ska vi få tid att vara tillsammans och så blir det inte något av det. Relationen den är jätteviktig att ta hand om och sen också prata om varför vi är tillsammans. Så att vi är tillsammans av rätt orsak. Så vi inte är tillsammans av ekonomiska skäl, praktiska skäl och för att det verkar knepigt att skilja sig.


