Högskoleprovet 2018 – här är facit

DELPROV ORD – ORDFÖRSTÅELSE



1. Moralisera

A ta ställning för något

B uppmuntra

C följa regler

D godkänna

E predika rätt och fel

2. Okular

A stativ

B lins

C platta

D lock

E kapsel

3. På måfå

A oaktsamt

B vanemässigt

C fumligt

D slumpmässigt

E tankspritt

4. Mausoleum

A gravbyggnad

B kyrkoarkiv

C slottsruin

D pelargång

E vapenförråd

5. Inskränkt

A fokuserad

B utesluten

C begränsad

D ihopslagen

E invecklad

6. Skenrättegång

A utdragen rättegång

B rättegång utan domare

C direktsänd rättegång

D rättegång avgjord på förhand

E snabb rättegång

7. Vara under uppsegling

A närma sig

B vara bevakad

C vänta på sin tur

D vara på sin vakt

E lära sig

8. Signum

A framtoning

B klartecken

C särmärke

D föreskrift

E täcknamn

9. Avart

A orättvis kritik

B falskt rykte

C tung börda

D snabbt slut

E sämre variant

10. Enahanda

A ensam

B enväldig

C enig

D enformig

E enkel

11. Febril

A lugn

B envis

C målinriktad

D konstig

E hektisk

12. Metabolism

A blodcirkulation

B vitaminbrist

C immunförsvar

D ämnesomsättning

E livsduglighet

13. Puritan

A filosof

B enstöring

C renlevnadsmänniska

D bedragare

E överstepräst

14. Försumma

A lista ut

B missunna

C sammanfatta

D strunta i

E avlägsna

15. Dubier

A glädjeämnen

B tvivel

C rikedomar

D sorger

E förhoppningar

16. Blott

A endast

B nästan

C öppet

D svagt

E enkelt

17. Uppsjö

A positiv trend

B motstånd

C stor mängd

D variation

E oväntad ökning

18. Kurant

A glad

B kraftig

C syrlig

D kvicktänkt

E frisk

19. Inkonsekvens

A tveksamhet

B självmotsägelse

C taktlöshet

D missförhållande

E inblandning

20. Kokettera

A göra sig intressant

B skämma ut sig

C umgås förtroligt

D ta hand om sig

E göra upp planer

RÄTTA SVAREN:

1: E

2: B

3: D

4: A

5: C

6: D

7: A

8: C

9: E

10: D

11: E

12: D

13: C

14: D

15: B

16: A

17: C

18: E

19: B

20: A

