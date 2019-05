Här är Sveriges dyraste adresser – län för län

Det är dyrt som skjortan att äga fastigheter i Sverige – i alla fall i några delar av landet. Fastighetsbyrån har släppt färsk statistik på de dyraste adresserna i ett pressmeddelande. Och det är föga förvånade storstäderna som dominerar listan.

Ulrikagatan på Östermalm i Stockholm, har Sveriges högsta kvadratmeterpris med hela 115 467 kronor per kvadratmeter. Och de tio dyraste adresserna hittar vi just här på Östermalm. Men om vi förflyttar oss västerut och till Göteborg så hittar vi Arkivgatan, där man får hosta upp 81 511 kronor per kvadratmeter.

Här är listan på de dyraste gatorna per län (kvadratmeterpris i kronor):

Stockholms län: Ulrikagatan, Stockholm – 115 467 Västra Götalands län: Arkivgatan, Göteborg – 81 511 Skåne län: Sandgatan, Lund – 77 937 Gotlands län: Berggränd – 69 172 Jämtlands län: Skiers Lodge, Åre – 65 912 Uppsala län: Gropgränd, Uppsala – 62 983 Kalmar län: Slottsholmsvägen, Västervik – 60 161 Hallands län: Valvikavägen, Varberg – 58 393 Dalarnas län: Gula byn, Malung-Sälen – 54 827 Östergötlands län: Nanna Svartz gata, Linköping – 49 932 Västmanlands län: Havsfrugatan, Västerås – 48 800 Jönköpings län: Ekgatan, Jönköping – 46 991 Västerbottens län: Skeppargatan, Umeå – 42 910 Södermanlands län: Villagatan, Trosa – 42 766 Örebro län: Rådmansgatan, Örebro – 41 823 Västernorrlands län: Fregattgatan, Sundsvall – 40 364 Gävleborgs län: Sjåaregatan, Gävle – 39 968 Värmlands län: Packhusallén, Karlstad – 37 652 Kronobergs län: Wennerbergsgatan, Växjö – 35 558 Norrbottens län: Kungsgatan, Luleå – 35 375 Blekinge län: Bastionsgatan, Karlskrona – 32 707

Och här är topplistan på de dyraste snittpriserna per län (kronor):



Stockholms län: Brötvägen, Bromma – 15 441 667 Västra Götalands län: Skårsgatan, Göteborg – 10 850 000 Skåne län: Sjögatan, Vellinge – 9 750 000 Gotlands län: Sankt Hansgatan, Visby – 7 995 833 Uppsala län: Vasagatan, Uppsala län – 6 889 091 Hallands län: Gamla Kyrkstigen, Kungsbacka – 6 883 500 Östergötlands län: Högabergsvägen, Kungsbacka – 6 290 000 Södermanlands län: Villagatan, Trosa – 5 707 143 Gävleborgs län: Sjåaregatan, Gävle – 5 689 286 Örebro län: Sörbyallén, Örebro – 5 482 500 Västmanlands län: Lindskärsvägen, Västerås – 5 404 167 Jämtlands län: Skiers Lodge, Åre – 5 356 228 Västerbottens län: Ringvägen, Umeå – 4 844 000 Jönköpings län: Gripenbergsgatan, Jönköping – 4 538 333 Kalmar län: Slottsholmsvägen, Västervik – 4 409 286 Värmlands län: Villagatan, Karlstad – 4 370 714 Dalarnas län: Trolldalen, Malung-Sälen – 4 258 214 Västernorrlands län: Norrlidsgatan, Sundsvall – 3 740 208 Norrbottens län: Tryséns Gränd, Luleå – 3 730 000 Kronobergs län: Söderleden, Växjö – 3 637 000 Blekinge län: Kungsgatan, Karlshamn – 2 964 167