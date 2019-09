Pappan som födde sitt eget barn: "Alla trodde att jag hade en ölmage"

Freddy McConnell, 32, benämner sig själv som en homosexuell transman. Han jobbar som journalist på The Guardian. För några år sedan bestämde han sig för att han ville skaffa barn. Men hans resa till faderskapet har varit allt annat än enkel.



Behöll livmodern

När Freddy McConnell fyllde 25 började han använda hormoner i form av testosteron. Dessa hormoner används för att göra transmän mer maskulina. Det börjar bland annat växa mer hår på kroppen och i ansiktet. Fler muskler blir synliga, rösten blir mörkare och mensen stoppas.

Ett år senare gjorde Freddy McConnell mastektomi, vilket innebär att han opererade bort bröstvävnaden. Han lät bli att operera bort livmodern, så kallad hysterektomi. Anledningen till detta var för att han visste att han ville ha barn.



Resan till faderskapet

Freddy McConnell påbörjade resan mot att föda sitt eget barn 2016. Beslutet gjorde att han var tvungen att sluta med testosteron för att bli fertil, vilket skulle leda till att kroppen på vissa ställen skulle återfå sin ursprungliga form. Även rösten skulle bli ljusare igen.

Ett år senare använde han sig av en spermadonator och blev kort därefter gravid. Hela graviditeten dokumenterades av honom själv och går att se i dokumentären Seahorse - The Dad Who Gave Birth och sändes igår på BBC Two.

Anledningen att dokumentären heter Seahorse är för att han-sjöhästar kan vara gravida och föda ungarna. En sjöhäst är en term för transmän som föder barn naturligt.

Fått utstå dödshot

Under och efter graviditeten så utsattes Freddy McConnell för nättroll och dödshot. Han berättar att en del sagt att det inte går att vara "en gravid man". Andra främlingar antog att han hade fått en ölmage. I dokumentären syns också Freddy McConnells mamma Esme Chilton gråtande säga "Att som en transman bära sitt eget barn är en skrämmande och hemsk möjlighet."

Andra gravida män

Ett annat tillfälle när en man har fött ett barn var 2007. Thomas Beatie identifierar sig också som en transman. Han föddes med livmoder och äggledare. Thomas Beaties dåvarande fru Nancy Gillespie var infertil, Thomas Beastie valde då att inseminera sig med frusna spermier.