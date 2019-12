Kungen hyllar Greta: "Tufft gjort av henne"

I veckan befann sig kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia på statsmöte i Indien.

Då fick Aftonbladet möjlighet att intervjua kungaparet och ställa frågor om bland annat klimatet och den omtalade aktivisten Greta Thunberg.

"Scouterna världen äldsta miljöorganisation"

I intervjun frågade de bland annat om vad kungens bästa miljötips är, varpå statschefen berättar om sina unga minnen som scout:

– Jag har ju varit scout en gång, och är fortfarande scout. Jag brukar säga att vi är den äldsta miljöorganisationen, och det man lärde sig när man scoutade var att man ska ta hand om skogen och inte våldföra sig på den. Det sitter någonstans djupt hos mig, berättar han för Aftonbladet.

Industrier behöver granskas

Aftonbladet frågade även kungen om vad han önskar att klimatmötet i Madrid kommer åstadkomma.

Enligt hans förhoppningar kommer kraften från den allmänna opinionen vara så pass stark att fler länder ansluter sig för att till slut nå någon slags enighet. Men han pekar också på att fler industrier behöver granskas:

– Stålindustrier, skogsindustrier, sjöfart, you name it. De kan börja komma överens om att dra ner på sina utsläpp. Det är lättare, för då får ingen annan fördelar inom en bransch.

Starkt intryck

I frågan om vad kungen tycker om Greta Thunbergs båtresa över Atlanten, så är han minst sagt imponerad:



– Det var tufft gjort av henne att segla. Framför allt tillbaka, och i en sådan liten katamaran. Jag älskar att segla, men inte just i katamaran.

Gällande debatten om flygskam och att kanske skippa flyget till nästa destination, så är han rätt så tveksam.

– Det beror ju på var det är någonstans, måste jag ju säga, avslutar kungen till Aftonbladet.