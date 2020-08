Donald Trumps lillebror inlagd på sjukhus: "Väldigt illa"

Robert Trump är lillebror till USA:s president Donald Trump. ABC New rapporterar att han under fredagseftermiddagen lades in på sjukhus och att läget enligt flera källor är "väldigt illa".

Hur pass illa det är har ännu inte bekräftats.

Donald Trump ska enligt uppgifter besöka sin bror under dagen, skriver Aftonbladet.

