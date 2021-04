Jens, 41, försvunnen sedan i lördags – stor polisinsats pågår

41-årige Jens gick ut från sitt hem i Brogård, Halmstad runt klockan 14 i lördags för att ta en promenad. När han aldrig kom hem igen tog familjen kontakt med polisen – som nu gått ut med signalement. De ber allmänheten vara extra uppmärksamma och kontakta 114 14 om någon har tips.

Jens försvann vid Brogård i Halmstad. Bildkälla: Google Earth

Sätter in helikopter

Polisen är just nu i full gång med sökningen efter Jens. De har flera polis-och hundpatruller och kommer senare under söndagen sätta in helikopter i sökinsatsen. Än så länge misstänker de inget brott.

Jens. Bildkälla: Polisen

Signalement

Jens är kortklippt, nyrakad, har en smal kroppsbyggnad och är cirka 178 centimeter lång.

Han bär glasögon och var vid försvinnandet troligtvis klädd i svarta byxor, svart fleecetröja, en brun jacka över samt svartvita skor. Han har snabb gångstil med långa steg.