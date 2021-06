Vill du ta ett riktigt djupt, friskt andetag så ska du åka till Umeå.

Här är inte luften bara ren – utan renast i hela Europa, det visar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån EEA.

Enligt undersökningen har Umeå 3,7 mikrogram partiklar per kubikmeter luft. Det placerar staden långt under EU:s gränsvärde på 25 mikrogram per kubikmeter.

Här är luften sämst

Mätningen har jämfört luften i 323 städer runt om i Europa, där Tammerfors i Finland och Funchal i Portugal kniper en andra, respektive tredje plats.

Desto sämre gick det för den polska staden Nowy Sacz – där uppmättes 27,3 mikrogram partiklar per kubikmeter.

“Medan kvaliteten på luften har förbättrats markant de senaste åren fortsätter föroreningarna envist att vara höga i många städer över hela Europa”, konstaterar EEA-chefen Hans Bruyninckx i ett uttalande till TT.

Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Så gick det för övriga städer i Sverige

Men övriga Sverige då?

Med i EEA:s mätning fanns även Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla fyra placerade sig i kategorin "bra luft", och under 10 mikrogram partiklar per kubikmeter.

Inte alls dumt – men inte lika bra som i Umeå, med andra ord!