Coronapandemin har motiverat många att börja läsa en ny utbildning, men att sätta sig i studieskuld lockar nog få. Men det finns sätt att kringgå nya berg med studieskulder.

Vårdförbundet har skapat den betalda specialistutbildningen AST (akademisk specialtjänstgöring) som regionerna bekostar. Läser du AST kan du som sjuksköterska utbilda dig till specialist, utan att behöva ta studielån och gå ner i inkomst.

– Det har varit brist på specialistsjuksköterskor och betalda utbildningar har varit ett sätt att knäcka den nöten på, för många kanske inte känner att de har råd att gå tillbaka till CSN. Det är ganska stor skillnad om man har en inkomst, säger Beatrice Brettmar på Keystone Education Group till Aftonbladet.

Några regioner skriver kontrakt med sina sjuksköterskor innan utbildningen, så de stannar kvar hos dem en tid efteråt.



Även i byggbranschen kan du söka dig till betalda utbildningar. Som företagslärling kan du få anställning och utbildning i samma paket – mot att man stannar i företaget efteråt. Efter en period med teori i 10-15 veckor kan man få göra den praktiska delen på företaget.

– Det är yrken som murare, snickare och VVS-yrken – yrken som rör bygg och VVS. De har ofta band till Byggbranschens yrkesnämnd, Installationsföretagen eller något fackförbund och man får ofta först en provanställning som sedan går över i en tillsvidareanställning. Det är ett bra sätt att komma in på företaget direkt, säger Beatrice Brettmar till tidningen och fortsätter:

– Det finns även lärlingsprogram som är specifika för kvinnor, där man försöker lyfta fler kvinnor in i byggbranschen.

Lok- och tunnelbanetågförare är andra yrken som skriker efter personal där man kan börja få lön redan vid studietiden.



För den som har 120 högskolepoäng finns möjligheter att få betalt för att omskola sig till polis. För att få in fler specialister som utredare, forensiker och analytiker i kåren har polisen instiftat en funktionsinriktad utbildning för akademiker. Vill man återvända till den akademiska världen finns även alternativet att doktorera.

Nästa år väntas det bli lättare för personer mitt i livet eller karriären att byta bana. I och med en ändring i lagen om anställningsskydd, LAS, kommer man från och med i juli kunna ta ledigt från sin tjänst i 44 veckor för att börja studera eller starta eget, och fortfarande få 80 procent av sin lön från staten.

Akademiker inom polisen

Har du redan 120 högskolepoäng, men vill bli polis, kan du gå en funktionsinriktad polisutbildning som man får betalt för att gå. Det är en komprimerad utbildning med hög studietakt som har samma utbildningsplan och examineringskrav som den vanliga grundutbildningen till polis. Syftet är att rekrytera och utbilda specialistfunktioner i den brottsbekämpande verksamheten.



Här hittar du de lediga tjänsterna inom polisen just nu.

Byggbranschen

En företagslärling är anställd i ett företag under sin grundutbildning, eller kompletterar sina kunskaper med någon del från en tidigare utbildning som saknas. Grundutbildningen innehåller dels en yrkesteoretiskt distansutbildning som betalas av företaget, dels en praktisk utbildning, som ska genomföras inom 12 månader, eller sex månader för maskinförare.

Läs mer hos Byggbranschens yrkesnämnd.

Deltidsbrandman

Anställningskriterierna kan variera något mellan olika kommuner, men grundförutsättningarna är samma – du som anställd deltidsbrandman får utbildningen betald av räddningstjänsten som anställer dig. Utbildningen är totalt sex veckor lång och genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Räddningstjänsten ersätter förlorad inkomst från din arbetsgivare under utbildningen, om det är aktuellt.



Läs mer på blideltidsbrandman.nu.

Doktorand

Att vara doktorand handlar främst om en egen forskning, men det kan även ingå en mindre del undervisning eller annat institutionsarbete. I april 2021 var medianlönen för doktorander i Sverige 30 700 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik.

Mer info på Saco - Sveriges akademikers centralorganisation.

Elektriker



Utbildningen som företagslärling pågår i två år och erbjuder 1000 timmar skolförlagd utbildning med lärare i kombination med arbete. Man anställs av ett företag redan första dagen och får lön under hela tiden.

Läs mer på Installatörsföretagens hemsida.

Hantverkare

På byggföretaget JM kan du gå en utbildning som företagslärling i fyra år, där du får lön under hela perioden. Efter det får du ett yrkesbevis som antingen murare, anläggnings- trä- eller betongarbetare.

Läs mer på JM:s hemsida. Alla lediga lärlingsplatser annonseras på företagets lediga tjänster-sida.

Hantverkare – specialkurs för kvinnor

Det finns ett speciellt företagslärlingsprogram på JM för personer som identifierar sig som kvinnor och som vill bli hantverkare – eftersom företaget hoppas gå från sju procent kvinnliga hantverkare idag till till 20 procent 2030. Ansökningarna öppnar i april 2022.

Läs mer på JM:s hemsida.

Kustbevakare

Under utbildningstiden till kustbevakare är du aspirant och har en tidsbegränsad anställning med lön. Under ditt första år får du 22 000 kronor i månaden, året därpå 26 000 kronor i månaden plus rörliga tillägg, och sista året får du 28 400 kronor i månaden.



Läs vidare på Kustbevakningens hemsida.

Lokförare

Söker du jobb på Saltsjöbanan i Stockholm behöver du inte ha en lokförarexamen utan är välkommen att gå en förarutbildning hos Arriva, företaget som står för tågtrafiken där. Du får en betald utbildning och garanterat jobb. De söker framförallt efter kvinnor just nu. Vid behov finns det även andra lokförarutbildningar där utbildningen är betald.

Läs mer på Arrivas hemsida.

Officer

Läser du Försvarsmaktens officersutbildning får du utöver mat och boende, resor vid in- och utryckning, ersättning för mat de helger du inte är på skolan och tillgång till kläder och utrustning. Dessutom tjänar du 140 kronor per dag, skattefritt. Det blir cirka 4 200 kronor i månaden. Utbildningen tar tre år och leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng.

Läs mer hos Försvarsmakten och på Försvarshögskolans hemsida.

Plåtslagare

Jobb finns garanterat som plåtslagare då hela 2 000 personer saknas inom yrket. En väg att gå är att bli företagslärling och anställas av ett företag som ger dig den praktiska undervisningen samtidigt som du får en kompletterande teoretisk utbildning på distans från PVF Teknikcentrum i Katrineholm – och samtidigt får betalt. Utbildningen tar fyra år, men om du har tidigare relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet kan det gå snabbare.

Läs mer på plåtslagare.nu.

Specialistsjuksköterska



Den ovan nämnda specialistutbildningen AST (akademisk specialtjänstgöring), ger dig en utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal under specialiststudierna.



Här finns mer info: Vårdförbundet.

Tunnelbaneförare

Om du är redo att jobba tidiga morgnar eller sena nätter kan en anställning hos MTR vara rätt för dig. Företaget, som ansvarar för Stockholms tunnelbana, ger dig en 14 veckor lång utbildning med full ersättning. Efter den fortsätter din anställning som tunnelbaneförare på heltid eller deltid, beroende på vilken tjänst du sökt.

Läs mer på MTR:s hemsida.

Utvecklingstid

Enligt en reformen av lagen om anställningsskydd som träder i kraft i juli nästa år kommer du kunna få ledigt från ditt jobb för att studera eller starta företag – och samtidigt få 80 procent av din vanliga lön. Ledigheten gäller under högst 44 veckor och för att kunna ta del av detta måste du ha jobbat i minst åtta år, i minst 16 timmar i veckan i snitt.

Läs mer på regeringens hemsida.

Ventilationsmontör

Ännu ett jobb med stora personalbrist. Cirka 2 000 nya ventilationsmontörer behöver anställas de kommande åren. Som företagslärling kan du få en fyraårig kurs i det praktiska och tekniska i yrket ventilationsmontör – och samtidigt få betalt.

Läs mer på vent-montor.nu.

VVS-montör

Varva teori med praktik under utbildningstiden – och få betalt för det.

För att få gå utbildningen måste du ha ett anställningsavtal med ett VVS-företag samt ett utbildningsavtal som registrerats hos VVS-branschens yrkesnämnd. Målet är att du i slutet på utbildningen ska ha gjort klart din lärlingstid á 8 500 timmar, avlägga branschprov och bli certifierad VVS-montör.

Läs mer på Installatörsföretagens hemsida.