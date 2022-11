Det var den 6 juli i år som Ing-Marie Wieselgren, SKR:s psykiatrisamordnare, knivhöggs till döds vid Donners plats i Visby. I närheten av platsen greps den då 32-årige Theodor Engström.



Senare stod det också klart att Centerpartiets partiledare Annie Lööf varit en måltavla för attacken.

Theodor Engström åtalas efter Visby-dådet

På tisdagen åtalades Theodor Engström, nu 33 år gammal, misstänkt för terroristbrott genom mord på Ing-Marie Wieselgren, samt förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord på Annie Lööf.

I åtalet framkom också att Engström intresserat sig för andra kända profiler, däribland flera journalister.

– Det rör sig om ganska många namn som nämns. Det är i huvudsak journalister, politiker men även andra personkategorier, säger kammaråklagare Henrik Olin vid en pressträff på tisdagen.

Theodor Engström skrev om "en svensk Breivik"

Under tiden innan dådet förde Theodor Engström, enligt förundersökningsprotokollet som Nyheter24 tagit del av, anteckningar i flera böcker.

Bland annat skrev Engström, i början av juni, en anteckning med titeln: "What am I waiting for with you people?". I den efterföljande texten skrev 33-åringen om "en svensk Breivik" och om att en "sagopojke kommer att mörda 20 förskolebarn".

En av Theodor Engströms anteckningar. Foto: Polisen

Målsägande i fallet ska inte ha nämnts i någon av de 31 stycken handskrivna anteckningsböcker som polisen tagit i beslag från Engströms bostad.