Det var i januari 2022 som en man i 30-årsåldern, efter en resa till Tyskland, stoppades i Trelleborgs hamn.

Bilen som mannen färdades i var tungt lastad och i bakdelen låg filtar utplacerade, vilket fick tullinspektörerna att fatta misstankar, enligt den dom från Ystads tingsrätt som Nyheter24 tagit del av.

Mannens ord: "Festade mycket"

Och visst hade bilen ifråga tung last, för i fordonet hittade man 213 liter starköl och 115 liter sprit som inte anmälts för tullbehandling.

Enligt mannen ifråga hade alkoholen inhandlats för att alkoholskatten i Sverige "snart skulle höjas".

"Han ville spara pengar genom att köpa på sig mycket alkohol och ha längre fram", står i mannens utsaga i domen.

Följande framgår också i mannens utsaga:

"Han festade mycket under denna period och tänkte att han kunde ha spriten länge. Han var ute varje helg och brukade dricka en halv flaska vodka per vecka och några öl men det varierade. Annars drack han någon till några öl per dag eller vin till maten."



Dessutom menade mannen på att han, i juni samma år, skulle ha en fest och att han då skulle bjuda vänner på alkoholen.

Döms till samhällstjänst

Men tingsrätten köper inte mannens förklaring.

"Om NN festat mycket under perioden skulle det röra sig om en väldigt stor mängd att konsumera, även om han skulle ha delat med sig av alkoholen med vänner", skriver man i domen där man också konstaterar att mannen sökt på fraser såsom "alkohol-smuggling".

Nu döms mannen för smuggling. Straffpåföljden blir samhällstjänst i 75 timmar.