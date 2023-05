Barn under 5 år har fallit från lägenhet – förd till sjukhus

18:11 Polisen larmades till en adress i Fröslunda. Larmet inkom via Sjukvårdens Larmcentral (SVLC). Ett barn, som är under fem år, ska på något sätt fallit från en lägenhet. Höjden är inte preciserad för polisens presstjänst.

Polis åkte till platsen. Barnet fördes till sjukhus med ambulans. Enligt tidiga uppgifter var barnet vaket men i övrigt har polisens presstjänst inga detaljer om skadeläget.

Polisen ska utreda orsaken till händelsen. Ingen är delgiven brottsmisstanke, rubriceringen är vållande till kroppsskada. Poliserna på plats arbetar med att försöka bilda sig en klarare uppfattning om vad som inträffat. En del i detta är att prata med personer som befunnit sig i närområdet. Poliserna kommer också att fotodokumentera platsen.

