Man i 80-årsåldern försvunnen – polisen vädjar till allmänheten om tips

Under tisdagen anmäldes en man i 80-årsåldern försvunnen. Det är oklart hur länge mannen varit borta men han har inte synts till sedan innan 13-tiden igår måndag. Det är en anhörig som kontaktade polisen om att mannen var försvunnen.

Det finns inga misstankar om brott, polis vill komma i kontakt med mannen för att säkerställa att han mår bra.

Signalement:

Cirka 180 centimeter lång

Kort hår

Glasögon

Det är oklart kring klädsel.

Polis har inlett sökandet enligt de rutiner polisen har vilket innefattar informationsinhämtning på olika sätt. Sökandet har utgått från mannens bostad i området Rambodal men utvidgas under sökinsatsen.

Flera polisresurser har varit, och är, involverade i sökarbetet. Exempelvis har helikopter och UAS (drönare) sökt från luften.

Mannen har ännu inte påträffats.

Polisen vill ha in iakttagelser från allmänheten

Har du gjort iakttagelser gällande mannen? Polisen vill komma i kontakt med personer som vet något om mannen.

Ser du honom nu – ring 112

Har du sett honom tidigare – ring 114 14



